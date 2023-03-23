上個月，JIP遞交一份具有法律效用的併購書，同時，該收購案也得到多家主要銀行業者約106億美元的聯貸支持。日經指出，背後約有20家日企在撐腰的JIP，打算買下東芝後將股票下市。
爆料者指稱，先前因為部分董事嫌收購金額太少，故才會多花好幾個星期來溝通。東芝股價23日疲弱，早盤都在平盤以下游走，午盤時一度翻紅，最後還是收黑0.21%。
根據日本經濟新聞（Nikkei）報導，東芝董事會23日已同意接受私募股權公司Japan Industrial Partners（JIP）所領軍的多家財團提議，將以2兆日圓，約153億美元賣給JIP。不過，東芝尚未正式公布。
上個月，JIP遞交一份具有法律效用的併購書，同時，該收購案也得到多家主要銀行業者約106億美元的聯貸支持。日經指出，背後約有20家日企在撐腰的JIP，打算買下東芝後將股票下市。
爆料者指稱，先前因為部分董事嫌收購金額太少，故才會多花好幾個星期來溝通。東芝股價23日疲弱，早盤都在平盤以下游走，午盤時一度翻紅，最後還是收黑0.21%。
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