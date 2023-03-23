苗栗縣長鍾東錦等人共同推廣桐花祭。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

桐花季節即將到來，預期今年花期較晚，「2023苗栗桐花祭」系列活動將在4月22日登場，並結合苗栗市、苗栗市、三義鄉、三灣鄉、銅鑼鄉、頭份市等5個鄉鎮市公所，推出桐花遊程及體驗活動等小旅行，苗栗縣長鍾東錦23日邀請全國民眾共下來苗栗漫步山林賞桐賞螢遶山花。

2023苗栗桐花祭以回歸自然、創意與文化的節慶概念，盛大舉辦「112年好客桐樂半日遊」，活動訂於4月22日在三義木雕博物館前廣場、三義鄉四月雪小徑登場，規畫有伯公祈福祭儀、山中藝徑健行、不插電音樂會，同時結合在地青年創業結合觀光休閒農業區安排在地小農市集，讓參與民眾沉浸於山城、藝術、小徑的意境，感受客庄山城的獨特韻味。

此外，縣府也結合地方公所推出5場桐花小旅行；縣府文觀局長林彥甫說明，4月22日有三灣鄉「三灣桐花祭」、頭份市「2023頭份市桐花小旅行」、三義鄉「桐遊義境-三義桐花慢遊」；4月29日苗栗市「112年苗栗市貓裏桐花小旅行」；5月13日銅鑼鄉「2023銅鑼桐花祭／賞桐花向伯公祈福」活動，讓鄉親4至5月漫步在桐花盛開的苗栗山林間，享受「桐樂趣」。

苗栗縣長鍾東錦表示，4、5月苗栗油桐花陸續綻放，屆時苗栗的山頭將布滿茂盛雪白的油桐花，宛如「五月雪」般壯麗迷人，不輸日本櫻花；今年縣府結合苗栗、頭份、三義、三灣、銅鑼等5個鄉鎮市公所推出有規模的遊程體驗，讓遊客能深入體驗在地的文化風情，感謝客委會對縣府的補助與支持外，也感謝5位鄉鎮市長的用心與配合，歡迎全國遊客到苗栗漫步在桐花樹下，感受客庄風情。

苗栗縣長鍾東錦23日與代表客委會出席的客發中心組長江盛來、議員許櫻萍、孫素娥、徐筱菁、禹耀東、頭份市長羅雪珠、三義鄉長呂明忠、三灣鄉長李運光、銅鑼鄉長謝昌年、公館鄉長何在鑫、苗栗市公所秘書彭新發，以及三義木雕協會、台灣木雕協會、三義水美商圈、舊山線文化觀光產業協會代表等人，共同啟動2023苗栗桐花祭；眾人將「桐花樹」上的氣球刺破，瞬間散下白色花瓣，如同漫天紛飛的桐花，共同期待油桐花綻放山頭時的雪白壯麗景致。