夢中激戰！中印緊張 殲11擊落幻象2000影片瘋傳

中方與印度關係持續緊張，儘管兩國持續設法緩和雙方關係，但在微博上瘋傳的動畫影片裏，雙方不僅已爆發空戰，解放軍的殲-11戰機在戲劇性的遭遇中，還擊落了印度「幻象」2000戰機。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）22日報導，在這支動畫片中，解放軍因為忙著攻台，印度空軍趁機攻打中國大陸，以致雙方在白雪靄靄的喜馬拉雅山區爆發激烈空戰。而中印戰機在空中纏鬥中，雙引擎殲-11戰機擊落了印度「幻象」2000戰機。其中1個畫面顯示，印度米格（MiG）-21戰機才出現，就被中方戰機發射的飛彈摧毀。

而在影片1分20秒處，1架中方空警-2000預警機出手，提供解放軍狀況覺知力，並協助它們辨識敵方活動。接著它提醒殲-11戰機飛行員，印度「飆風」（Rafale ）戰機正在逼近。接著「飆風」（Rafale ）似乎發射了超視距空對空飛彈，但在它和中方戰機尚未纏鬥前，影片就結束了。

近年來喜瑪拉雅爭議邊界一直是中印緊張的來源，而「實際控制線」（LAC）邊界更曾爆發衝突。曾策畫空襲巴基斯坦西北城市巴拉克特（Balakot）的印度空軍前司令多納（B.S.Dhanoa）先前說，印度空軍在相關區域享有顯著的軍事優勢，很難被擊敗。

專家指出，印度空軍近年在採購「飆風」（Rafale ）戰機、波音（Boeing）的「阿帕契」（Apache）和「契努克」（Chinook）直升機後，不僅戰力日趨可靠，也使他們具備能深入攻擊爭議空域的能力。目前印度空軍在全球名列第4，擁有超過1,700架軍機，而其中900架是戰機。至於製造國家則涵蓋美、俄和歐洲。

然而，中方卻擁有約2,000架軍機，其中包括殲-20、殲-16、殲-10、殲-11、蘇（Su）-35和Su-27等戰機。儘管中方空軍享有數量優勢，但軍事專家認為，他們缺乏實戰經驗。此外，分析並指出，多數中方戰機都是逆向工程的產物，因此不像西方戰機那樣可靠。