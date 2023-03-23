2023金馬奇幻影展即將開跑，營養補劑品牌Myprotein也特別在今年參與了盛事，並於其中冠名「夜有多藍」跨夜場，和影迷們一同踏入「坎城金童」天才導演札維耶多藍的藍宇宙，觀賞其首部自編自導的驚悚影集《羅根醒來的那一夜》。影迷只要入場觀看Myprotein x「夜有多藍」跨夜場，即可免費獲Myprotein六層夾心高蛋白棒一份，並限時推出特映會贈票抽獎活動。

《羅根醒來的那一夜》透過母子家庭和驚悚懸疑元素，描寫家族分崩離析背後細膩的愛恨糾葛，該片除了御用班底安妮杜爾瓦勒、魁北克傳奇攝影師安德烈杜賓、金獎配樂大師漢斯季默等華麗陣容的助陣，Myprotein也順勢冠名贊助，並提供影迷六層夾心高蛋白棒。

另為慶祝Myprotein 上半年最強優惠活動《Myprotein 黃金周購物馬拉松》即將開跑，自30日至4月3日止，Myprotein IG 官方粉絲團將舉辦金馬奇幻影展贈票抽獎活動，屆時凡追蹤並於指定貼文中留言，即有機會獲得「性愛告急中」電影特映會電影票(一人兩張)，和閨蜜好友看好戲不孤單。