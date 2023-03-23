雲林縣肉品市場近日豬肉拍賣價每公斤飆破90元，來到91、92元，主要是去年7、8月起出現腸炎造成豬隻減少、國際豬價居高不下進口意願不高，加上養豬成本不斷提高等原因，肉品市場23日表示豬價短期間「真的回不去了」，清明節前後可能還有一波漲價空間，但因掃墓人潮分散，漲幅應不會太大。

雲林肉品市場總經理黃加安表示，全台每年豬隻需求量約680萬頭，雲林養豬數量占全台約三分之一，去年7、8月起豬隻出現腸炎，許多豬舍交叉感染，不僅仔豬死亡，有些抵抗力較差的成豬也撐不過去，數量少了約5％，量少加上消費需求強勁，因此價格持續上漲，與去年同期相比上漲約10％。

黃加安分析，近期雲林肉品市場每天豬隻交易約2200頭，維持平穩，但豬肉拍賣價每公斤達91、92元，已是近年來最高價，去年同期在70至80元間，這個價格維持一段時間沒有太大波動，可能是疫情因素餐飲旅遊業還未完全復甦，但今年開始疫情趨緩湧現大量遊客，餐飲業生意大好，豬肉需求量居高不下，價格也因此跌不下來。

「估計豬價要回穩至少要等到今年8月後」，黃家安認為，去年因腸炎減少的豬隻量，大約要用1年時間來補充；疫情趨緩後外界評估國際豬價也有下降空間，屆時貿易商便有意願大量進口，紓緩國內市場需求，但前提是飼料、人工等養殖成本不能再上漲，否則豬價還是降不下來。

豬農指出，俄烏戰爭對進口飼料的影響很大，現在戰爭情況還未明顯，飼料成本很難去預估，另外，農委會提供百億養豬基金，不少農民申請經費改建豬舍，造成飼養頭數減少，加上雞肉價格也高，消費者改吃雞肉意願並不大，種種情況，都是豬價居高不下的原因，「豬農也很無奈，豬價太高買的人也會減少，對豬農並不一定有利」。