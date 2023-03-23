國際金融市場不穩，導致近期金價上漲，好市多最貴商品、近190萬的1公斤金條日前傳出已經被買走，有網友表示，賣場剩下第2貴的金條，重量5台兩約35萬元，笑稱這門檻低多了。還有內行網友以台銀金價換算，若買下第二貴的金條現賺約1萬3540元，直呼「有賺頭」。

好市多目前剩下第2貴的24K王鼎999.9黃金條塊，售價售價35萬6159元。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

「Costco好市多 商品經驗老實說」的臉書管理員近日發文，最近金價又漲，Costco最貴、售價189萬3199元的1公斤金條被買走了，剩下第2貴的24K王鼎999.9黃金條塊，這條第2貴的金條重達5台兩、約187.5克，售價35萬6159元。

根據管理員回報，187.5公克金條的歷史價格，去年（2022年）10月售價33萬1799元。現在售價35萬6159元，等於漲了2萬4360元。

文PO出後，內行網友馬上換算若現在購入187.5克金條的獲利，「台銀100公克賣19萬7173，好市多換算100公克賣18萬9951，還是有點賺頭的。」等於現在賣下第2貴金條，現賺1萬3540元。

其他網友紛紛留言：「之前買的又賺到了」、「看得到買不到，賣場幾乎都沒現貨」、「我前兩天去嘉義店看190萬應該是一公斤的那一個，然後之前黑五時大概170幾萬，漲不少」、「存放家中要特別小心，建議租用銀行保險櫃存放比較安全」、「不貴！等哥長大再把它帶回家」。