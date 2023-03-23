為肯定社工及社政人員的付出，新北市社會局今舉行「績優社工暨社政人員表揚典禮」，有132位社福人員獲得新北市長侯友宜表揚，其中社會局有兩位科長獲得特殊貢獻獎。侯友宜表示，「這個獎項照道理是要國家元首來完成」，台灣需要的力量不是政治，而是愛、包容、關懷，一個社工也可以比總統偉大。

新北市社會局今與新北市社工師公會及財團法人見賢思琪基金會合辦績優社工暨社政人員表揚典禮，社會局指出，新北市高齡人口11年成長1倍，目前已突破68萬大關，占全市人口約17％，每年仍以3至4萬成長，還有17多萬的身心障礙朋友，雖然新北市中央統籌分配稅款和人均預算是六都最低，仍在2019年率先推動「好日子愛心大平台」，媒合超過40億元物資和善款，透過捐贈也推動多項創新服務。

侯友宜致詞時細數基層同仁的努力，新北社會局救助科長石玉麗和婦女福利科長林寶珠獲得特殊貢獻獎，他讚許兩人貢獻40年，一步一腳印永遠奉獻給台灣人民，在人民痛苦、需要被關懷的時候，勇於承擔，完全付出貢獻，因此侯友宜也強調，這個獎照道理是要由國家元首來頒發。

侯友宜說，社工永遠正向希望，帶著社會往前走，如果能把他們的故事寫成書，將比一本比總統傳記更好看，曾有人問他喜歡當市長或當警察，他坦言喜歡當警察，因為警察跟社工有同樣意義，可以扮演撫慰他人心靈的角色，當市長也可以做很多事，但社工永遠可以在第一線看到需要幫忙的人，就是他心中的警察。

侯友宜強調，職位不重要，一個警察也可以比市長偉大，一個社工也可以比總統偉大，永遠的社工與他一樣不忘初心，一起退而不休，攜手並肩作戰，讓新北市變好，讓台灣更美麗，讓愛心充滿在四處。

社會局長張錦麗表示，今年有132人獲獎，包含民間社福團體的社工、社會局及各區公所，這些社工和社政同仁無私奉獻，為弱勢族群提供陪伴，也媒合物資和資金的支援，為弱勢族群點亮前方的路，盼大愛能延續。