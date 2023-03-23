女星徐熙媛（大S）和現任老公具俊曄甫過結婚周年紀念日，在家開紅酒慶祝，反觀前夫汪小菲和前婆婆張蘭在新加坡打官司敗訴後，家族信託基金轉移受阻，恐揹約43億台幣的天價債務，公司團隊爆出走潮；不過汪小菲的心情似乎未受影響，被拍到與長髮新妹在夜店玩到天亮。

大陸狗仔「超能攝影陽陽」昨（22日）在微博透露，最近在北京三里屯跟拍到汪小菲，發現他帶著一位長髮女子上夜店，一路玩到早餐時間；照片中，汪小菲戴著眼鏡，身穿筆挺的西裝，身旁站著一位穿駝色衣的長髮妙齡女，可從臉蛋判斷不是前女友張穎穎，狗仔陽陽忍不住標註台灣最強狗仔葛斯齊，隔空喊話：「這次汪總帶新？女性朋友，去三里屯玩兒一宿我都吃上早點了！！！下次我可不幫你關注汪小菲了，你倆和解？誰低頭了哈哈哈！下次能帶我見見世面嗎？」同時也標記張蘭，問：「姨！！這大姑娘行不行！！」

葛斯齊見狀，留言表示：「他的事我交給你去監督了啊！我回台灣挖其他料。」狗仔陽陽再回：「能別白監督不？要不然我也去他餐廳直播蹭飯」，葛斯齊則強調：「我不是蹭飯！哥打錢給你，去好好消費，不欠人家啊！」

照片曝光後，大陸網友不禁調侃汪小菲：「家族信託都崩盤了，還有空在這泡女朋友」、「這一家子一天天淨事，不想看了」、「新女友？」、「汪小菲這幾天不是一直在廣東嗎？」

面對外界的批評聲，汪小菲沒特別理會，將心力擺在事業，稍早在微博慶祝2023年中國商業地產協會大會圓滿結束，很高興能與商業地產界、品牌創始人和財經媒體等重量級人物交流，也強調：「麻六記獲得年度創新品牌獎，我代表公司領獎並發表了主題演講。」

汪小菲出席商業活動。（圖／微博＠汪小菲）

而他昨22日首次揭曉直播團隊集體離職的原因，透露因為合約到期加上對方要求的提成太高，不符合的公司成本，所以雙方不再續約，屬於正常的合作到期，公司目前已成立更專業的主播團隊。

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