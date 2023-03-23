中央災害應變中心宣布高雄地區30日起，從減壓供水的黃燈調整為減量供水的橙燈，反映出水情嚴峻。

高雄水情嚴峻 高雄市長陳其邁表呼籲大家節約用水，共體時艱。（圖／品觀點提供）

高雄市長陳其邁23日被問到高雄水情問題時表示，一些工業大戶，30日都會在水量上有最高20%水量的減量供水限制。在民生用水的部分，包括洗車、游泳池、水療等等，這一些非工業的用水大戶，也會根據實際的供水狀況再做一些微調，原則上是希望盡量不要影響到正常的民生及產業用水，來維持整個用水的穩定。

在管線末端、高地，或者工業區一些用水需求的區域，也會設立取水站、水車，以及相關供水的設備，來提供這一些可能在減量供水會受到影響的地區、用戶，盡量減少減量供水所造成的衝擊。

陳其邁表示，這個月的月底應該會有一個小的鋒面，會有一些降雨的機會；包括陸續在4月底的緊急海水淡化機組，以及加增一些RO的過濾水設備，都希望一方面藉由多元配套的水資源開發，二方面也能夠透過減量供水，大家共體時艱，來度過缺水的時機。