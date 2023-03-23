桃園驚傳狒狒四處逃竄，北市動物園非洲動物區長鄭惟仁指出，狒狒平常不太會主動攻擊，除非是靠得太近、眼神直視牠，才會有攻擊行為，且牠們的犬齒銳利，被咬到一定會皮開肉綻，若遇到狒狒要發動攻擊，可把身上的東西丟出去，轉移注意力。

鄭惟仁今（23）日下午接受媒體訪問指出，狒狒平常不太會主動攻擊人類，太靠近才會出現攻擊行為，牠們的犬齒銳利、長度有6公分，如果被攻擊恐受重傷，呼籲民眾至少保持10公尺距離。除此之外也要避免視線直視，因為直視會讓牠們覺得有攻擊威脅，最好是通報相關單位，讓專業人士圍捕，若遇到狒狒跑向自己要攻擊，可把身上的東西如外套或包包丟出去，轉移牠的注意力。

鄭惟仁表示，狒狒平常都是四肢在地上活動，如果遇到危險就會躲到樹上，且觀察在桃園出沒的狒狒足跡，有農田和樹林，判斷沒有食物匱乏問題，但這也會增加誘捕難度，建議要搜尋這隻狒狒，樹上也要注意。他也提醒，如看到有人在圍捕不要圍觀，使用麻醉槍或麻醉藥可能會增加現場危險性，也會妨礙到圍捕行動。

鄭惟仁說，野生動物身上多少有疾病，會不會傳染要看身上有無帶原，若在圈養環境下生活，有帶原法定疾病機率滿低的。