徐巧芯呼籲，選舉保持君子之爭，能有基本尊重和風度。（台北市議員徐巧芯提供／劉彥宜台北傳真）

國民黨台北市議員徐巧芯表態參選第七選區（松山、信義），將對上現任立委費鴻泰。徐巧芯爆料，加入LINE群組了解基層聲音，卻遭費鴻泰辦公室退出7個群組。令她覺得不舒服，有些小鼻子小眼睛，將依規定向考紀會申訴。

徐巧芯指出，被邀請進入地方服務群組，並沒有發言、進行選舉行為甚至是攻擊，卻遭費鴻泰辦公室退出7個群組，甚至遭費鴻泰辦公室在臉書攻擊。然國民黨訂下候選人公約，盼選舉中能夠君子之爭，將依規定向考紀會申訴，待考紀會裁決，對此並不會對外做太多發言。

徐巧芯強調，望選舉保持君子之爭，能有基本尊重和風度，費鴻泰辦公室此舉很像小學生吵架，背後做小動作沒有必要，有些小鼻子小眼睛，令她不太舒服，立委和議員應該要相互合作，第一次看到立委將議員退出群組，很傻眼，還有民眾為她另開群組。

徐巧芯承諾，費鴻泰曾說不會黨內互打，但現在看來似乎有些違背。但和費鴻泰共同的群組，不會因此就將費鴻泰退群。