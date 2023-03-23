渣打國際商業銀行引領財富管理不間斷，投資數位創新不停歇。甫推出外商銀行首創的myRM數位隨行理專後，功能不斷再加強，即日起新增海外債券、外國股票及ETF指數股票型基金3種產品下單服務，讓財富管理一手掌握，投資先機絕不錯過。

展現對台灣市場的重視，渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行全球事業行政總裁徐仲薇更親自來台，見證這個重要的里程碑。徐仲薇表示：台灣是渣打銀行全球財富管理的前三大市場之一，再加上台灣客戶對銀行的產品與服務抱持很高的期待，因此集團的許多數位金融服務創新都是從台灣啟動，再推行到各個重點市場。

myRM數位隨行理專自推出以來，便受到客戶的喜愛，透過行動裝置，不僅可以直接與理財專員進行語音或文字「線上互動交談」，隨時也可透過理財專員申購基金、或辦理定存。

為了進一步落實「便捷數位理財」的承諾，myRM還針對各項金融服務與交易過程中導入理財專員以及投資專家團隊的協助，在數位金融服務中添加與真人互動的親切感，並即時提供諮詢與建議，協助客戶找到合適的投資標的與條件。

而最受歡迎的「一指交易下單」服務在現有的基金與定存交易外，即日起，更新增海外債券、外國股票及ETF指數股票型基金3種產品下單服務。客戶與專屬理財專員討論並確認交易內容後，客戶會收到myRM的推播訊息，同意交易指示文件並完成OTP交易驗證，簡單4步驟即可完成下單，做到零距離諮詢、便利投資的財富管理體驗。

渣打集團針對全球財富管理客戶的意見調查顯示，包含台灣在內，渣打銀行亦被客戶評選為同業最佳的金融機構。而多項海內外的媒體與客戶評選，渣打銀行也囊括多項大獎，在財富管理客戶數與管理資產規模雙雙成長之外，渣打銀行也善用科技與大數據，專注聆聽客戶的需求。

根據渣打銀行集團財務報告顯示，2022年的財富管理新客戶數不僅寫下歷史紀錄，淨流入銀行的新資金也達到180億美元的規模，代表財富管理業務的動能充沛，也持續推升渣打銀行在亞洲作為領先財富管理銀行的地位。

展望2023年，渣打銀行也將透過獨到的國際網絡布局，為台灣市場與客戶注入更多財富成長動能，並持續擴大投資財富管理，提升數位創新能力，提供客戶兼具人性化與便捷的金融服務，以打造尊榮數位體驗、貼身理財首選、數位服務零距離為目標。