天使隊陣中有一位比大谷翔平球速還快的投手，去年選秀會第3輪選進的喬伊斯（Ben Joyce），收到天使球團的春訓邀請，在今年熱身賽秀出高達104英哩（約167.3公里）球速，事實上喬伊斯去年還在大學就讀時，就曾經狂飆105.5英哩（約169.7公里）火球，創造大學階段史上最快球速紀錄。
22歲的喬伊斯直球均速超過100英哩，搭配滑球以及變速球迷惑打者，但在選秀會前3輪之前，竟然沒有球隊願意選擇喬伊斯入隊，不僅僅是球探報告將他定位為牛棚，而非價值更高的先發投手，喬伊斯控球不佳的問題也是原因之一。
去年喬伊斯在田納西大學登板27場（1場先發）繳出2.23防禦率，三振率屬於上乘的14.8，只不過短短32.1局中投出17次四死球保送及8次暴投，對於後援投手來說是不理想的數字，喬伊斯來到大聯盟春訓狀況還是沒有改善，6場出賽全為後援，5.2局就送出7次四死球保送，WHIP值（每局被上壘率）來到平均以下的1.41。
休賽季天使針對牛棚做出補強，簽下莫爾（Matt Moore）、艾斯特維茲（Carlos Estevez）等人，加上原有後援主力巴瑞亞（Jaime Barria）、盧普（Aaron Loup）及泰普拉（Ryan Tepera）等好手，除非短時間天使投手出現傷缺，否則是很難期望喬伊斯開季登上大聯盟。
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