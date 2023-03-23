For everyone asking, this was the Ben Joyce pitch that was clocked at 105.5 mph on our @Yakkertech system. As you'll hear in the clip, the stadium gun registered it at 104 mph. Unreal stuff.#GBO // #Gas pic.twitter.com/wQfgp1H6HA — Tennessee Baseball (@Vol_Baseball) May 2, 2022

"Everyone wants to see Ben Joyce and that fastball."



The No. 11 @Angels prospect struck out a pair in his fifth straight scoreless outing, reportedly hitting 104 mph: pic.twitter.com/WBFMqxoMgz — MLB Pipeline (@MLBPipeline) March 17, 2023

天使隊陣中有一位比大谷翔平球速還快的投手，去年選秀會第3輪選進的喬伊斯（Ben Joyce），收到天使球團的春訓邀請，在今年熱身賽秀出高達104英哩（約167.3公里）球速，事實上喬伊斯去年還在大學就讀時，就曾經狂飆105.5英哩（約169.7公里）火球，創造大學階段史上最快球速紀錄。

22歲的喬伊斯直球均速超過100英哩，搭配滑球以及變速球迷惑打者，但在選秀會前3輪之前，竟然沒有球隊願意選擇喬伊斯入隊，不僅僅是球探報告將他定位為牛棚，而非價值更高的先發投手，喬伊斯控球不佳的問題也是原因之一。

去年喬伊斯在田納西大學登板27場（1場先發）繳出2.23防禦率，三振率屬於上乘的14.8，只不過短短32.1局中投出17次四死球保送及8次暴投，對於後援投手來說是不理想的數字，喬伊斯來到大聯盟春訓狀況還是沒有改善，6場出賽全為後援，5.2局就送出7次四死球保送，WHIP值（每局被上壘率）來到平均以下的1.41。

休賽季天使針對牛棚做出補強，簽下莫爾（Matt Moore）、艾斯特維茲（Carlos Estevez）等人，加上原有後援主力巴瑞亞（Jaime Barria）、盧普（Aaron Loup）及泰普拉（Ryan Tepera）等好手，除非短時間天使投手出現傷缺，否則是很難期望喬伊斯開季登上大聯盟。