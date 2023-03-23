▲成功片廠動土典禮，市長謝國樑（左四）、議長童子瑋（右四）、副議長楊秀玉（左三）、市議員曾怡芳（右三）合影。（徐佑昇攝）

▲片場內部的實景攝影棚，可以直接拍攝廣告、MV等。（徐佑昇攝）

隨著科技與媒體進步，影視產業也蓬勃發展轉型中。從事影片拍攝的贊誠視覺文化有限公司，23日於基隆七堵區明德三路舉行新的「成功片廠」動土典禮，基隆市長謝國樑、議長童子瑋、副議長楊秀玉也到場致意。謝國樑表示，基隆是很多劇組都選擇來拍攝的城市，他也希望廠商可以聘雇8成至9成以上的基隆在地員工，促進就業機會。童子瑋表示，議會也會全力協助影視業者發展。

市長謝國樑表示，他自己本身有經營影視的經驗，像是「我的少女時代」就很賣座，所以他很理解好的影視產業，包含周邊產業鏈對所帶來的龐大經濟效益。基隆本身有山海、古蹟，先天條件好，本來就有許多劇組主動來基隆取景，所以他在任內不會用輔導金撒幣的方式吸引劇組，但會考慮以招待廟口和基隆風味小吃的方式當作給劇組的「小福利」，會和觀光及城市行銷處討論預算與如何協助劇組業者。

他也很感謝張鴻志董事長願意來基隆投資，同時希望成功片廠可以雇用8至9成的基隆優秀子弟，可以為基隆的影藝產業創造更大的商機。

議長童子瑋表示，基隆先前就有知名電視劇「國際橋牌社」來取景拍攝，他也有向市府的觀銷處爭取到讓劇組業者可以諮詢的單一窗口，並指出本次片廠設立約聘用600人，也希望可以多用基隆子弟，並且幽默地說，他也想要應徵演員。副議長楊秀玉表示，很感謝廠商可以來基隆投資，俗語說「動土有如人之受胎」，現在就是在基隆孕育一個新產業的生命，未來也有可能跟經過的基隆捷運結合，帶動整個七堵的前景發展。

贊誠公司董事長張鴻志表示，之所以會選擇來基隆設立新片廠，是因為成立40年的「成功片廠」以往還在新莊的時候，拍外景就蠻常會選在基隆拍攝，有風景還有造船廠等，所以現在從新莊搬過來。目前公司業務持續擴充中，以往是拍電視廣告，現在也有拍MV、電影等等，需要趕快動工，也希望市府可以多多協助輔導相關的流程，因為公司已經投入總共3億以上的資金，客戶也都很希望能夠盡早完工，創造新的商機。