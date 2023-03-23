歐美銀行包括矽谷銀行、瑞士信貸等相繼爆雷，引發市場恐慌，對於這場災難性風暴，Stanhope Capital執行長Daniel Pinto痛批，這一切都是聯準會（Fed）激進的貨幣緊縮政策造成。Man Group Plc 執行長 Luke Ellis則示警，未來1-2年恐有大量銀行倒閉。

根據美國財經媒體報導，Daniel Pinto表示，近期的市場混亂歸咎於聯準會激進的貨幣緊縮政策，他們在短短8個月內將利率從零提升到4.75%，之後很可能會到5%，「這是不負責任的事，也沒有必要」。雖然現在並未處於銀行大規模擠兌的邊緣，但Daniel Pinto擔憂之後將會產生非常嚴重的後果。

此外，Man Group Plc 執行長 Luke Ellis也認為，目前掀起的銀行業危機尚未結束，未來可能會有更多銀行倒閉。他預計，在1-2年後，許多現存的銀行將會倒閉。

華爾街其他聲音也持同樣的立場，另根據商業內幕報導，2001年曾獲得諾貝爾經濟學獎、世界銀行前首席經濟學家、哥倫比亞大學教授史蒂格利茲（Joseph Stiglitz）說，這場銀行風波主要是聯準會的問題，去年為了控制通膨大舉調升利率，而這嚴重影響債券價格，美國聯邦存款保險公司（FDIC）數據顯示，因聯準會持續升息，美國所有銀行2022年持有債券的帳面損失高達6200億美元。