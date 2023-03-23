雙北今日下午2時許突然颳起一陣怪風，有不少民眾拍下強風過境的畫面，更目睹路樹倒塌、工地現場的塵土紛飛的驚悚畫面，讓民眾驚呼：比颱風還誇張。

雙北突颳怪風！路樹被吹倒慘壓7車，民眾驚：比颱風還誇張。(翻攝臉書信義區三兩事)

有民眾在臉書社團「信義區三兩事」發文並分享一張照片，表示下午行經松德路上，遇到兩陣大風把路樹給吹斷了，「上一秒還有一台賓士停在這，開走下一秒樹就斷了！」，從畫面中可以看見路樹倒在地上後，壓倒下方至少7台機車，讓他直呼「大風好比颱風，之前颱風也沒這麼誇張」、「車子遭殃了也出不來了」。

而原PO也補充說明，「通報後公園路燈管理處很快就來處理，動作還算蠻迅速的」。

雙北突颳怪風！路樹被吹倒慘壓7車，民眾驚：比颱風還誇張。(翻攝臉書爆料公社)

另有民眾在臉書社團「爆料公社」分享新北塭仔圳的工地現場，由於該地的重劃工程如火如荼進行中，可以看見土石場內塵土紛飛的畫面。

據中央氣象局指出，鋒面即將抵達，前緣挾帶中小尺度系統，未來幾天的天氣都相當不穩定。

預報員趙竑指出，今天下午確實觀測到瞬間強陣風，包括石牌科教館、台北氣象站都有8級陣風發生；最強的9級風出現在鼻頭角，時間是下午2點17分。這是因鋒面接近北部海面，其前緣中小尺度系統發展，常伴隨強降雨或強陣風；雨下在海上，強風則發生在大台北地區。

他補充，這類天氣系統生命周期短，風力已慢慢轉小。不過鋒面前緣帶來不穩定天候狀況，接下來鋒面抵達，預期仍有較強對流，民眾待在戶外一定要注意安全。