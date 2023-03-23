大陸男模金大川憑著出色外型在時尚圈闖出名號，先前更傳出與大4歲超模女友雎曉雯結婚喜宴照，女方低調證實喜訊，不過近來卻被爆料兩人開車行駛時，不僅多次違規，居然還在車內激吻到難分難捨，引發網友議論。

根據狗仔爆料影片中，從畫面中只見金大川、雎曉雯現身上海機場，當時女方被拍到小腹疑似隆起，讓外界推測是否已懷有身孕，沒想到兩人一上車就難擋蔓延的愛火，直接在車內熱吻到難分難捨，隨後則被拍到行駛的車輛多次違規，像是駕駛的車輛是領北京發行的車牌，但從上海高架行駛進市區時，走的卻全是該時段禁行外省市車牌的路段，甚至還隨意變換車道，驚險畫面可說是怵目驚心。

金大川及雎曉雯駕駛在路上多次違規。（圖／微博）

對於兩人頻頻違反交通規則，網友也紛紛留言：「舉發給交警能有獎勵嗎」、「真是猛烈不要命的愛情」、「公眾人物要做好榜樣，公共安全的問題不是小事」、「他們肯定是不對的，但話說拍他們的那輛車遵守交通規則了嗎」、「違反交通規則還是注意一下，但不得不說這兩人還真甜」、「愛的激烈沒有關係，但是交通規則還是得要遵守啊」。