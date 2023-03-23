「樂天女孩」籃籃、琳妲23日出席科技產品記者會，2人一登場，現場正好刮起一陣強風，籃籃跳完舞後大笑：「我剛以為我是伍佰老師」。被問到年初退隊的前隊長倪暄，2人都表示大家都還是有聯繫，隊員間的關係依然很好。

倪暄過去在樂天桃猿啦啦隊人氣相當高。（摘自IG）

倪暄去年11月遭前男友爆料劈腿樂天桃猿球員陳晨威，形象大受打擊，在今年初合約到期後，就退出樂天桃猿啦啦隊。她近日接受《TVBS新聞網》訪問表示，剛離開啦啦隊的前2個月，每天都躲在家裡哭，吃東西也僅是為了維持生命；此外，她還出現類似幻想症的幻覺，現在也變得恐男，害怕跟異性接觸。

籃籃今表示倪暄退隊時，有找她出來吃飯，「我是事情剛發生的時候有約她出來吃飯，聊一下情況、心情，怕她自己關在家裡會心情不好，她現在調適很好，也有出來工作，我覺得很棒」，經營YT頻道的琳妲，也有邀請倪暄一起拍攝影片，私下也常相約見面。

琳妲（左）、籃籃透露昔日隊友倪暄近況。（池宗玲攝）

籃籃今在即者會上透露國中的初戀男友擅長3C，也因為太厲害，所以在網路遊戲中交了多位「網婆」，2人最後選擇分手。籃籃透露對方現在是名厲害的電競教練，之前她有因為節目再次跟對方聯繫，「我是透過FB敲他，我們已經10年沒有聯絡，這次鼓起勇氣重新聯絡他，，純粹想要看他過得好不好」。2人有機會復合嗎？籃籃不好意思的說，「他有點發福了哈哈哈！比較圓潤一點，長得比較成熟，但感覺過得蠻好，現在就是好朋友，他也恭喜我在演藝圈有發展、過得很不錯。」

此外，愛交朋友的琳妲表示因為閒不下來，所以每天都排滿工作、拍攝，過得相當充實，每月收入有7位數嗎？她謙虛的說還需要再努力一點，目前朝買房為目標，「我想買電梯房子，因為媽媽膝蓋不好」，她也笑說媽媽堅持新房要買在現居地附近，所以正在積極看房。