高雄流行音樂中心（高流）將於5月13、14日母親節的週末舉辦「2023真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會，作為給所有母親的獻禮。連續兩天復刻舞台歌舞秀，演繹高雄藍寶石大歌廳當年絕代風華，邀請所有歌迷長輩來到高流，重溫這份屬於高雄的歌舞繁華記憶。

5月13日由白冰冰帶領蔡秋鳳、康弘、黃西田、羅時豐、林淑容，嘉賓是余天、李亞萍。5月14日由葉璦菱帶領張秀卿、西卿、黃妃、羅時豐、林淑容、康弘、黃西田、澎澎。

高流5月13、14日母親節舉辦「2023真愛秀藍寶石大歌廳」演唱會，白冰冰，葉璦菱，澎澎，黃西田等藝人演出。（高流提供）

高流董事長暨文化局局長王文翠表示，高雄藍寶石大歌廳在70至80年代的台灣娛樂界具有關鍵與舉足輕重的地位，見證當年南台灣娛樂文化產業興盛，具台灣秀場年代的指標意義，當年演出更是除了轟動全台，影響力更遍及東南亞及台灣影視產業發展。王文翠說，透過藍寶石歌舞秀的重現，讓不同年齡層的民眾了解高雄流行音樂發展脈絡，更讓懷念藍寶石的長輩聽眾走進高流，藉由最新的燈光音響與科技，復刻當年秀場的榮光，重溫這份屬於高雄的榮耀。

高流執行長丁度嵐指出，去年高流首度復刻藍寶石大歌廳演唱會，兩天下來吸引滿場共萬名觀眾，最感動的是看到很多長輩首次走入高流海音館，欣賞屬於他們那個年代的巨星演唱會，丁度嵐說，相信今年的兩場演出，在白冰冰和葉璦菱的帶領下，參與的每位藝人將在舞台上再展秀場風華，在母親節檔期演出，更具深意，

澎澎從藍寶石出道，有「藍寶石林青霞」的稱號。（高流提供）

今年參與演出的巨星陣容與去年截然不同，除了由綜藝大姐大白冰冰與歌后葉璦菱分別領軍，王彩樺、邵大倫主持，卡司包括在高雄眷村長大的康弘，以及以女丑著名的澎澎。兩人都是首次參與藍寶石大歌廳演唱會，對重登藍寶石舞台充滿期待。

澎澎表示，藍寶石更是她演藝生涯的第一個舞台，一剛開始唱藝術歌曲，走的是氣質路線，還博得「藍寶石林青霞」的稱號。是因後來有次短劇女主角告假，她被點名代班和當時的天王主持人張帝同台演出，沒想到因此一炮成名，改走女丑路線，奠定她在藍寶石短劇演出的重要地位。

澎澎說：「來到藍寶石除了聽好聽的歌之外，另外一方面就是要讓粉絲，透過欣賞短劇哈哈大笑，忘記不開心的事，讓觀眾情緒得到釋放，這也是為什麼當時藍寶石大歌廳會那麼受歡迎的原因」。

以往藍寶石大受歡迎的康弘，黃西田爆笑喜劇也將重現舞台。康弘回憶之前在藍寶石主持時，有次喜劇因為太好笑，有觀眾笑到差點氣喘發作，還好休息之後沒什麼大礙，這個粉絲隔天還來繼續捧場，把後面沒有看完的部分看完，讓他印象深刻。

主辦單位提醒，「2023真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會已經熱烈開賣，兩天演出群星卡司都不相同，都十分精采。想要回味當年藍寶石風華的歌迷們，可要把握機會至ibon 系統購票。