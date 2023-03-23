FINMA已指示瑞信完全地減記其AT1債券，並立即通知相關的債券持有人。

FINMA表示：「瑞士信貸發行的AT1工具在合約中規定，它們將在『生存事件』中完全被減記，特別是在政府提供特別支援的情況之下」。

FINMA補充說：「由於瑞信在2023年3月19日獲得了由聯邦違約擔保作為擔保的特別流動性援助貸款，該行發行的AT1工具符合這些合約條件」。

FINMA並表示，不會減記二級(Tier 2)債券。

FINMA的主管Urban Angehrn表示：「周日我們找到了一個解決方案，以保護客戶、金融中心和市場」。

瑞銀(UBS)在上周日晚間同意以不到一半的市值收購瑞士信貸，同時瑞士監管機關命令將瑞信價值160億瑞郎的AT1債券減記至零，作為瑞銀合併方案的計畫之一。這意指著AT1債券的持有人將如同持有廢紙，一無所有，此舉也惹惱了瑞信債券持有人。