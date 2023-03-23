餐飲玩花樣，除了餐廳看好近年消費者喜愛嘗鮮，紛推搞怪又創意的餐點，超商也不例外。全家搭上換季時節，與台酒合作推餐酒搭配組合，堪稱新奇美味；OKmart同樣搶攻清涼商機，推獨家鮮食「岩島成聯名熟麩系列麵包」等激起民眾食慾。

「全家」自今年1月首度攜手台酒推出「OMAR威士忌巧克力塔」及「花雕雞湯麵」2款鮮食商品，上市兩周即銷售逾10萬份，平均每分鐘可賣出5個；挾前一波市場好評，全家再聯手台酒推鮮食，以5款經典明星酒品入料，推出「花雕豉汁豬煲仔飯」、「花雕雞絲涼麵」、「桂花油醋雞肉沙拉」、「紹興夯腸」、「蘭姆葡萄起酥三明治」、「白蘭地葡萄餅乾三明治」、「白蘭地檸檬蛋糕與白蘭地蘭姆葡萄軟法」共8道酒香鮮食新品，囊括主食、沙拉、麵包、甜點等多元品類。

全家與台酒聯手端出道地酒香鮮食，包含「花雕豉汁豬煲仔飯」、「花雕雞絲涼麵」、「桂花油醋雞肉沙拉」等。（全家提供）

首推「花雕豉汁豬煲仔飯」，特製港式風味煲仔飯，以國產豬肉片與豆豉、花雕酒醃漬入味，搭配特調港式花雕醬，最後撒上焦香鍋巴，口感層次豐富；「花雕雞絲涼麵」則以白細冷麵搭配清爽醬汁，淋上經典花雕酒料理酒包，醇厚酒香與清爽滋味令人難忘；「桂花油醋雞肉沙拉」內附特調紅酒桂花釀油醋醬，以玉泉桂花釀入料搭配義式香料熬煮，尾韻帶有清雅桂花香；此外，「白蘭地蘭姆葡萄軟法」、「白蘭地葡萄餅乾三明治」與「白蘭地檸檬蛋糕」3款以玉山白蘭地入料的酒香烘焙甜點，帶有金香白葡萄的甘美香氣，造就甜而不膩滋味；使用蘭姆酒及玉尊台灣威士忌入餡的「蘭姆葡萄起酥三明治」，起酥片搭配酒漬葡萄乾，入口感受清爽酒香；另有以香醇紹興醃漬入味的「紹興夯腸」，Q彈多汁越嚼越香。

即起至4月30日，凡於全家實體店舖購買任一台酒商品，即可獲得「一起微醺！台酒商品抽獎趣」抽獎券乙張，更有機會抽中價值2萬4900元的Dyson無線吸塵器及台酒聯名行李箱，買越多獲獎機會越大；此外，「全家」APP「全＋1商城」與電商平台「全家行動購」更限量開賣「台酒雕嘴滷味系列」，選用甕藏花雕酒入滷，專治刁嘴老饕，包含辣味翅腿雙享、杏鮑菇與花生3款供選購，絕對是日常下酒的最佳選擇。

近年養生健康意識抬頭，OKmart觀察後台資料，發現隨氣溫升高，消費者對於身材管理、冰涼感鮮食的需求增高，因此攜手岩島成，費時研發出全新的熟麩麵糰。過去傳統全麥麵包與麩皮麵包，使用的麥麩因無改良，口感較偏硬，如今，在食品所研發改質麥麩後，透過科技也改變麥麩的營養和適口性，再加上岩島成引進日本的湯種技術，一加一大於二的優勢，使含有麥麩麵包能夠提高保水性，讓麵糰更柔潤鬆軟外，添加新改質麥麩後，使得每個麵包膳食纖維達到3g／100g以上，達到「供給膳食纖維」的麵包系列產品，讓營養與美味同時兼具。

最新OKmart X岩島成熟麩聯名系列，推出3款麵包，分別是加入南瓜子、核桃等多種高營養食材的「南瓜子核桃熟麩麵包」、岩島成精心研發製作的奶酥，蔓越莓富含有多酚類物質，經典口味＋營養強化「奶酥蔓越莓熟麩麵包」、麥香與濃郁黑芝麻完美結合，以捲花型式製作的「芝麻捲花熟麩麵包」，創造麥麩麵包新味覺。

OKmart推王品集團人氣冰沙，這也是王品冰品首次進超商通路開賣。（OKmart提供）

此外，3月入春氣溫逐漸回溫，氣溫最高飆到25至30度，根據門市後台顯示，超過25度高溫，消費者對冰品需求即增高1成，其中聯名商品冰沙、冰涼鮮食最受消費者歡迎，看準清涼商機，獨家推出王品集團新冰品，包含來自石二鍋冬瓜檸檬冰沙、陶板屋桑椹醋冰沙與冰烤蕃薯。

OKmart「冰烤蕃薯」即日起至4月5日前，享第2件85折。（OKmart提供）

因應連日高溫，健身族群最愛的經典燒燒蕃薯，也推出冰涼版的「冰烤蕃薯」選用嚴選台農57號黃蕃薯，瓜肉金黃，口感鬆軟美味，甜度較為適中，烤到香甜綿密後冷凍，吃起更帶有冰淇淋的口感。新品「冰烤蕃薯」即日起至4月5日前，享第2件85折。