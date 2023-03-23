倘若把時間拉長，從前年底到今年3月17日，則增幅更加可觀，從31292人成長至今，增幅更多達2.5倍之多。

元大高息低波ETF，在完成填息之後仍持續上漲，23日續升至每股39.61的價位；對於受益人數大舉增加，元大內部評估，應和近二年多來的操作績效有關，目前市場上同一類型的基金，還包括國泰永續高股息、富邦臺灣優質高息、FH富時高息低波、富邦特選高股息30、凱基優選高股息、群益台灣精選高息等ETF。

倘若檢視同一期間的基金操作績效，上述市場同類型的基金操作效，以元大高息低波與國泰的永續高股息位居前二大，其中股票大跌最深的2022年以來，市場平均跌8.2％，元大高息低波則跌7.7％，展現優於大盤的抗震性，此外國泰永續高股息跌10.2％；至於2021年以來，除了市場同類型基金有平均18％的漲幅，元大高息低波此時則遙遙領先，達31.8％，居次的國泰永續高息，則為24.7％。

元大高息低波今年第一次季配息金額為0.68元，對此元大投信對00713指數編製結構指出，投資池除了篩選高股息標的，對產業循環不利，或營運較為波動的公司也會排除，這也使得在台股大跌時，00713因為成份結構的特性，抗震性也相對更佳。