疫後民眾逐漸走向戶外,Uber Eats 積極走進城市角落連結消費者新生活,今(23)日宣布攜手南臺灣最大戶外音樂祭《大港開唱》,於4月1日及4月2日活動兩日為 Uber One 會員帶來更有感的會員獨享禮遇,包含會員專屬手環兌換服務、女神龍會員專屬觀眾高台、品牌獨家設計限量贈品、現場市集攤位折扣、Uber 乘車優惠等。出發大港開唱,於 Uber Eats App 中一鍵訂閱 Uber One 會員即可輕鬆享受好康滿滿的會員專屬禮遇。

參加大港開唱的 Uber One 會員進入會場可從會員專屬服務處,出示App個人帳戶中已訂閱 Uber One 畫面,即可兌換活動入場手環和會員獨享手機掛繩,輕鬆入場。進到「女神龍」舞台表演區,會員可享有進入 Uber One 會員專屬觀眾高台的禮遇,高台可容納人數有限,採先到先進制,拍照打卡可再領限量500份的 Uber One 會員大禮包,內含品牌獨家設計的帆布袋、漁夫帽、隨身風扇等,不僅有聽團必備好物可拿,還可以絕佳視角享受表演。

Uber Eats 邀集超過160個商家合作打造大港開唱港邊市集,為民眾提供各式各樣在地特色餐點、行動餐車、文創商品等,包含從屏東紅到高雄的猻物咖啡、新潮肉燥飯品牌的李桑飯店、市集必訪好店的緩食甜點等應有盡有;而 Uber One 會員只要憑入場兌換的會員獨享手機掛繩,可另享會員限定優惠或套餐組合。Uber Eats 也將在活動現場與民眾互動遊戲送豐富好禮,民眾只要完成指定任務,即有機會獲得品牌獨家設計的童軍椅、一卡通、珍珠奶茶購物袋及口罩,贈品數量有限送完為止。民眾也可於 Uber Eats App 中的大港開唱快閃專區,使用外帶自取功能下單點購大港開場周邊商品。

為方便會員往返活動會場, Uber One 會員於4月1日及4月2日活動期間,使用 Uber App 叫車並選擇搭乘「優步小黃」行程,將上下車地點設定於「駁二藝術特區」,並輸入優惠序號【優黃大港動】,即可享兩趟行程8折的限量乘車優惠,每趟最高折抵100元。讓 Uber One 會員無論是從高雄市區往返駁二藝術特區,或高鐵和火車轉乘,都能更輕鬆便利再省荷包。

Uber Eats 及 Uber 所推出的 Uber One 會員方案,提供多項會員專屬優惠,包含 Uber Eats 訂單無限次數滿額免外送費、外送訂單延遲補償禮遇、 Uber App 搭車行程95折優惠、優先配對好評職業駕駛,並不定期推出各項會員獨享禮遇等。Uber One 會員方案提供月訂閱制120元、年訂閱制1,200元(相當於每月只要100元)兩種選擇,首次訂閱 Uber One 方案的會員還可享有首月30天免費試用,讓會員輕鬆隨心暢行、隨點即送。

Uber 及 Uber Eats 所推出業界唯一跨平台的 Uber One 會員方案,讓會員可享無限次外送訂單免運、乘車優惠深受歡迎,單月新增會員數最高達四倍以上。