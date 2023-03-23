前總統馬英九27日赴陸祭祖，並拜訪中華民國及抗日相關遺址、博物館，卻引發綠營批評。國民黨立委李貴敏說，「馬先生」以中華民國前任元首的身分，出現在一些承繼著國家歷史的現場，不管你怎麼稱呼他，本身就驗證了中華民國存在的事實，更讓全球看到了中華民國。

李貴敏說，慎終追遠、清明祭祖，是我們中華民族淵源流長的文化傳統，早已刻入我們的DNA中，更是人性所趨，馬以私人行程角度去祭祖有什麼錯？只是去緬懷祖先，把好的傳統延續下來。

李貴敏表示，現在兩岸既然又沒有開戰，也沒有立即發生戰事的風險，因此無論祭祖掃墓或兩岸良性互動原本就該照常推動，實在沒有必要酸言酸語或政治操作的必要性，更不用刻意在雞蛋裡挑骨頭，或拿人家家務事說三道四。

李貴敏指出，人不能數典忘祖，更不能忘記歷史。這次馬總統除了到湖南祭祖，還和一群年輕朋友排了到長沙、南京、武漢、重慶等地參訪的行程，這些地點除了和他父母的生命歷程有關，也是中華民國史、抗戰史上具有重大歷史意義的址所。他以中華民國前總統的身分緬懷先賢先烈創建民國、維護國家尊嚴的血淚史，真不應該被汙名化。

李貴敏說，自己還蠻羨慕馬總統的，至少他還知道自己的祖墳在哪裡。那像家父在求學期間，就和同學在課堂上被老師倉皇帶走，沒來得及收拾行李或告別父母，就隻身逃來台灣。之後兩岸隔離數十年，他再沒有機會見奶奶或親人最後一面，對他們家人來說，也是心裡難以彌補的遺憾。

至於綠營連番批評，李貴敏認為應該是「吃不到葡萄說葡萄酸」，不願意讓馬前總統得分，也不願意面對自己做不到，別人則做得到的現實。實，謝長廷也曾赴陸祭祖，陳菊也訪問大陸兩次，真不要凡事政治化，聽到對岸就出現膝關節反應，或上演又一場「綠能，你不能」的政治鬧劇。