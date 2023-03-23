財政部指出，觀察各縣市電子發票開立張數，2022年以台北市19.6億張（占24.1％）居首，新北市及台中市分以13.3億張（占16.4％）及 9.5億張（占11.7％）分居第二、三名，六都合計共63.6億張，占比近8成。

如果從行業別來看，2022年電子發票開立張數及消費金額前十大涵蓋業別大致相同，均包含民生直接相關的零售、餐飲及批發業。其中零售業開立張數逾50億張（占62.7％），遠高於排行第二的餐飲業。

至於零售業消費金額達2兆8,383億元，與批發業同列唯二消費金額破兆元的行業，但零售業電子發票消費金額占銷售額比率僅49.6％，批發業亦僅9.3％，低於全體平均的14.6％。

財政部指出，發票金額占銷售額比重最高的是電信業92.6％，其次是用水供應業87.8％，電力及然氣供應業55.4％排行第七，主因是2016年起政府積極推動各大電信業者及公用事業導入無實體電子發票。