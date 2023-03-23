宜蘭縣政府為慶祝一年一度兒童節，今（23日）上午在宜蘭傳藝中心臨水劇場揭幕。（吳佩蓉攝）

宜蘭傳統藝術中心於4月1日至5日兒童節連假期間，12歲（含）以下兒童憑身分證明文件，如健保卡、戶口名簿等免費入園。（吳佩蓉攝）

兒童節將近，宜蘭縣政府特別於3月27日至31日規畫為「宜蘭兒童週」，讓學童擁有專屬自己的4大好禮，每人有100元面額可使用、各校的兒童節相關活動、下課時間延長及兒童節特餐；另首次與宜蘭傳統藝術中心合作，兒童節連假期間，12歲以下孩童免費入園，及贈送縣內學校圖書館一本「綠珍珠」兒童繪本。

縣府為慶祝一年一度兒童節，今（23日）上午在宜蘭傳藝中心臨水劇場揭幕，於「宜蘭兒童週」讓學童擁有4大兒童節禮物；另整合縣內各觀光工廠、休閒農場、博物館等推出優惠活動，讓家長帶著孩子一同體驗、創造充實快樂的童年回憶，縣府也會持續與縣內不同業者合作推出更多兒童節系列活動。

縣府規畫的4大好禮，第1項為「勁好禮–專屬兒童禮」，國小每位學童有100元經費，由各校依學童需求採購實用物品或禮券，公私立幼兒園則由縣府統一採購禮物致贈幼兒；第2項「勁趣味–宜蘭童樂會」，由各校自行設計兒童節相關活動，像是園遊會、闖關遊戲等，或校外教學。

第3項好禮「勁好玩–歡樂再延長」和第4項好禮「勁好呷–兒童節特餐」，讓各校3月27日起或4月擇1日，將大下課時間延長20至30分鐘充分運用；另推出菜色豐富兼顧營養均衡，提供學童健康活力飲食的兒童節特餐。

今年首次與傳藝中心合作， 4月1日至5日兒童節連假期間，12歲（含）以下兒童憑身分證明文件，如健保卡、戶口名簿等免費入園，及贈送縣內各公私立幼兒園、各國民小學每校圖書館1本蘭陽傳奇故事「綠珍珠」兒童繪本；另於兒童專屬節日的4月份，邀請縣內學校優秀團隊進園表演。