後壁洋香瓜近來在市場崛起，產量位居全台之冠。（後壁區公所提供／張毓翎台南傳真）

後壁區公所為了此次活動，23日在現地宣傳。（後壁區公所提供／張毓翎台南傳真）

為使在地洋香瓜產業持續提升知名度，台南市後壁區公所今年持續辦理「後壁區洋香瓜好時節」，26日上午將在後壁區竹圍後昭安宮舉行，邀請民眾品嘗洋香瓜，並結合後壁商圈、後壁區農會等單位推出各項好康活動，至現場農產市集消費滿額，還可獲特製洋香瓜義式冰淇淋。

後壁區長黃炳元表示，後壁洋香瓜近來在市場崛起，產量位居全台之冠，公所爭取辦理洋香瓜為主題的活動，幫助產業行銷、增加產值，今年第2次舉辦，特別感謝市府農業局、民政局、觀旅局給予經費上的支持，活動當日邀請民眾來後壁品嘗洋香瓜，順道逛菁寮老街體驗悠閒的農村生活。

後壁區農會總幹事林怡歆提到，後壁洋香瓜全年栽種面積位居全台第2、約140公頃，產量則是全台第1，許多北部消費者經常都打電話來指名要購買，將洋香瓜包裝成禮盒大方又體面。

栽種洋香瓜多年的後壁區竹林里長王振銘說，竹林里每年栽種面積約100公頃，每年以水稻、洋香瓜輪作，可保持良好土壤，今年因乾旱缺水，所以提高不少洋香瓜的甜度，不過缺水關係，產量稍微減少，加上產季只到清明節前，民眾要買要快。

後壁區公所表示，本周日的「後壁區洋香瓜好時節」安排有農產市集、水果達人解說、舞台表演、手作果凍DIY教學及品嘗等，更有趣味闖關活動兌換限定的紀念明信片組，及商圈、農會、老街咖啡店加碼邀請訪客前往菁寮老街周邊遊玩的購物優惠。