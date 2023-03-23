經濟部昨天決議將新竹至彰化區域水情燈號從藍燈轉為綠燈，並會採取「類黃燈」措施，夜間特定時段減壓供水，引發鄉民議論。台中市有里長則說，燈號是綠燈又說要減壓供水，請中央說清楚，不要再創新名詞。台中市長盧秀燕今天表示，要再向中央了解一下。

盧秀燕表示，她昨天有看到水利署發布該消息，包含竹苗、台中、北彰化等地區，水情燈號由藍燈轉為綠燈，採取「類黃燈」措施，跳過綠燈、也還不到黃燈，叫作所謂的「類黃燈」。

台中市長盧秀燕今天受訪表示，類黃燈跟普通燈號的區別還需再向中央詢問。（市府提供／張亦惠台中傳真）

盧秀燕感謝中央有聽進地方的意見，轉換燈號，讓大家能注意到水情緊張，並加強節約用水，但也收到民眾詢問，水情燈號有固定的政府規定，綠燈就綠燈、黃燈就黃燈、紅燈就紅燈，現在卻轉成「類黃燈」，以後馬路上的紅綠燈，是不是也有「類紅燈」、「類綠燈」？

南區福平里長張啓龍說，中央說要減壓供水，但燈號又是綠燈，希望把定位定好，不要再搞新的名詞；西區公德里長楊博文則認為，里民服務也包括生活用水部分，中央新創名詞連里長也不清楚還要向民眾解釋，對地方服務來說是很大的困擾，也讓民眾一頭霧水；南區長榮里長林政蒼表示，類黃燈是特殊燈號，希望中央趕緊解釋清楚。

盧秀燕指出，市府可能還需要跟中央了解一下「類黃燈」與黃燈的差別、跟綠燈有什麼不同。