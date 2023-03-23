民進黨日前通過「誠信條款」，不建議現任議員參與此次立委選舉，不過有些選區議員不甩「誠信條款」登記參加初選；黨內高層表示，四月十七日民調前，之前都是協調期；至於是否會出動黨主席賴清德出面協調？他說，「我對黨中央初選機制很有信心」；在比例上，要參選立委的議員，約占2％到3％，「我認為已經算是少數」。

對於現任議員登記參選，是否會衝擊黨主賴清德的威信？黨內高層表示，中執會日前通過誠信條款，給予提名小組參考，不鼓勵剛當選的議員，是因為議員剛當選，甚至大部分縣市議會連第一次定期議會都沒有召開，要參選立委的議員，「我認為已經算是少數」。

他強調，但少數不代表不存在，未來協調仍會依相關原則處理。政黨除了會有強制規範，也會有許多指引、彰顯民進黨價值，但不可能都強制處理、會讓黨僵化，且現今民主國家中，也不會有政黨這樣做，「民進黨會給價值取向，讓從政黨員面對，而最終決定來自選民，非政黨指揮，這在民主社會上很重要」。

若協調未果，賴清德是否出面處理？黨內人士說，言之過早，黨部責任還是在確保這初選制，建立公平公開的初選機制，他對此非常有信心，政治考量不能超越這些原則。

就艱困選區布局上，黨政人士說，每區狀況不同，會盡快縮短期程，留給候選人越多的競選時間，確定人選後，會分批公布，「可以確定就公布，希望越早越好」。

對於上次得票未超過42.5％的艱困選區，黨內高層表示，也要開始布局，有些艱困選區有潛在人選，可以表達意願，提名小組也會徵詢適合人才，或考量跟無黨、它黨合作，艱困立委選區的提名比較彈性，徵召人選送提名策略小組，再送中執會。

民進黨立委初選本週一開始登記，台北市議員王世堅、嘉義市議員黃露慧仍登記黨內初選，被視為不甩誠信條款。