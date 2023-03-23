儘管全美通膨仍居高不下，但在美國矽谷銀行倒閉引發市場動盪的壓力下，美國聯邦準備理事會（Fed）今天決定升息1碼。我中央銀行隨即召開理監事會，宣布跟進升息半碼，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.75％、2.125％及4％調整為1.875％、2.25％及4.125％，自3月24日起實施。

央行自去年3月跟進聯準會，啟動升息循環以來，迄今已升息5次，累積升息幅度共3碼（0.75個百分點）。

聯準會在今天舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議宣布升息1碼，加上之前的升幅，自去年3月以來已升息19碼，即4.75個百分點。不過此次僅升息1碼，是去年3月啟動升息循環後，繼首次升息1碼後的最小升幅。

央行表示，去年12月本行理事會會議以來，全球經貿動能走緩，國際原油等大宗商品價格趨跌，全球通膨緩步回落。近期主要央行持續升息，部分央行基於經濟前景考量並觀察之前升息累積的影響，已放緩或暫停升息步伐；惟主要經濟體通膨壓力仍高，高利率可能將維持一段時間，預期本(2023)年全球經濟成長續緩。

展望未來，美、歐等主要央行大幅升息之緊縮效果外溢至其他經濟體，提高全球經濟下行風險。而美、歐勞動市場緊俏及全球經濟零碎化發展，可能使通膨壓力不易紓解；此外，中國大陸經濟復甦步調、氣候變遷與地緣政治風險將影響大宗商品價格，則增添全球通膨走勢之不確定性。

近來美歐銀行體系爆發不安的疑慮，同時影響市場對主要央行升息幅度之預期，國際金融市場波動加劇，全球金融穩定的後續發展值得關注。

國內方面，今年隨國內防疫措施及邊境管制放寬，民生經濟活動漸回常軌，消費者信心回穩，零售業及餐飲業營業額持續成長。惟受全球終端需求不振，廠商持續調整庫存，台灣出口連續數月負成長，民間投資亦趨保守。勞動市場方面，整體失業率下降，惟製造業減班休息人數增加。

央行表示，預期本年上半年受出口與投資疲弱影響，經濟成長低緩；下半年，雖投資動能仍緩，惟隨全球產業供應鏈庫存去化，出口動能將漸回升，加以民間消費穩健成長，且政府推動疫後經濟韌性及全民共享經濟成果措施，有助支撐內需，下半年經濟成長可望回溫。