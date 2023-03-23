時代力量立法院黨團在疫後特別預算黨團協商前召開記者會。（時代力量黨傳提供／楊亞璇台北傳真）

規模3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」最快明日在立法院三讀。時代力量黨團於今（23）日進行疫後特別預算黨團協商前召開記者會，就勞健保基金的虧損、文化禮金發放、補助個別特登違章工廠及特別預算卻編列預備金等問題，再次呼籲政府單位應建立長久穩定的制度，並提出治本、合理、合法的預算規畫，並主張刪減預備金預算，政府不能有錢就亂花錢。

立委邱顯智首先指出，這次疫後特別預算，針對挹注勞保基金的部分，時力共有 4 案預算提案被保留協商，要求勞動部應試算未來老年人口的生活需求水準，且不論就業期間所得高低，讓勞工皆能享有具人性尊嚴的基本生活，確保沒有人被遺漏。

此外，勞保基金恐在 5 年後用罄，政府撥補已是緩不濟急，勞動部必須儘速提出勞保財務改革方案，並召開勞保改革國是會議，與社會各界溝通與對話，重新建立一個長久穩定的社會保險機制，維護岌岌可危的世代正義。

立委王婉諭指出，健保基金也是用挹注補助 200 億的方式，採取一個只有短期改善效果的作法，讓健保基金的財務危機，仍無法看到明確的解決方法。因此時力也提案，要求衛福部應針對長年以來種種健保的問題提出具體改善方案，並研議《全民健康保險法》修法與說明健保費率調整的規劃方向。

至於文化禮金的發放，王婉諭直言，缺乏正確的使用引導政策，恐使預算使用未如預期，甚至導致多數學生反選擇將禮金用於購置教科書、參考書等非藝文消費。時力也要求文化部應先擬定統計及調查方法，以針對文化禮金的實際使用情形進行定期的回顧和檢視，並檢討其對於藝文產業的助益與成效。

立委陳椒華指出，經濟部編列 23 億元用以「輔導工廠合法改建及完善基礎設施」相關事項，然而以公帑補助不合法的違章工廠，並不符合公平正義原則，特別預算不應用於特登違章工廠，相關改善應由違法廠家自行負擔，政府後續也不應再編列公務預算用於特登及汙染違章工廠的改善。

最後，陳椒華說，行政院也編列 13.5 億的預備金，將用於因應特別預算期間各項工作經費執行所需，並舉出預算法第 83 條以及過去於 921 震災、莫拉克風災與口蹄疫疫情發生後所各編列之特別預算皆有預備金，聲稱其於法有據，有前例可循。

陳接著表示，但根據預算法第 83 條，行政院於年度總預算外，得以提出特別預算之四大情事，此次特別預算編列預備金的理由，其實並不符合任一情事理由。因此時力主張刪減預備金預算，政府不能有錢就亂花錢。