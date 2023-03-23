宏都拉斯轉向與中國大陸建立關係。

宏都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）率領的代表團於22日啟程前往中國大陸，我外交部宣布召回駐宏國大使，表達強烈抗議。路透社引述消息人士指出，雷依納是從巴拿馬啟程，在大陸官員陪同下前往北京，此外，北京原定下半年出手，因為蔡英文總統出訪與過境美國，因此北京決定提前行動。

路透社23日報導，宏都拉斯總統府秘書阿爾瓦拉多（Ivis Alvarado）證實，宏國外長雷依納已於22日奉宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的指示前往北京，為推動建交努力。

路透社引述匿名知情人士指出，雷伊納一行人是在大陸官員的陪同下從巴拿馬啟程。

蔡英文總統將於29日起出訪中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，首站先過境紐約，回程再過境洛杉磯，回程時預計與美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，外交部長吳釗燮表示目前仍在安排。

知情人士透露：「北京原本計畫在下半年行動（指讓宏都拉斯轉向），但因為蔡英文總統的訪問，北京決定提前計畫。」

報導也引述我匿名外交消息人士指出「大局已定」，該名人士表示，雷伊納前往北京可能代表近期就會宣布建立關係。