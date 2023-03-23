南投縣警察局因應大法官會議解釋，調整公務人員工作及休息時數，今年1月起聯合執勤，非主力派出所夜間不駐守；縣長許淑華體恤民情，同意分3年增補警察員額，即日起「非主力所」分階段於夜間8點到翌日早上8點執勤，逐步恢復24小時運作。

南投縣警察局指出，第1階段從3月23日起，南投警分局新佳派出所恢復獨立運作，10個非主力所於夜間派員執勤，恢復24小時運作；第2階段4月13日起，草屯警分局復興派出所於夜間派員執勤，恢復24小時運作；第3階段，其餘28所非主力所，預計6月員警定期請調及10月警專畢業生分發後，視警力增補情形，逐步全面恢復24小時運作。

縣警局指出，今年1月1日起，規畫鄰近分駐所、派出所實施聯合服勤，將警力集中至主力所（共46所）服勤，非主力所（共40所）於早上8點至晚上8點派遣1名警力擔服守望，夜間8點關閉非主力派出所，不派員駐守。

南投縣警局原有90個分駐（派出）所，扣除仁愛警分局眉原所、清流所、萬豐所及靜觀所已於2002年間與他所組合辦公，實際運作為86所，其中值宿所共有70所，員警每日勤務時數常超過12小時，難以符合新制勤休規定。

縣警局表示，實施聯合服勤後，由於非主力所多位於郊區及山區，居民透過民意代表反映，希望恢愎派出所24小時均有員警提供服務，但依該局目前警力數，如果要在夜間派駐警力於非主力所，勢必要額外增加警力，才能符合勤休規定及各項勤務運作。

南投縣警局現行編制員額1610人，縣府去年核列預算員額1523人，未獲核列預算員額87人，在縣長許淑華同意未來分3年增列該局預算員額後，南投縣警局已函報警政署辦理增補作業。即日起，分階段恢復非主力所24小時運作，也會設置專責副所長，負責派出所管理、民眾報案諮詢及警友、民 防、義警等團體協調聯繫，民眾有事可直接向專責副所長反映處理。