移植的老芒果樹目前都理光頭中，盼能存活繼續生芒果。（周麗蘭攝）

154乙線古坑段正在拓寬，46棵必須老芒果樹必須移植。（周麗蘭攝）

古坑鄉多條60、70歷史的芒果樹大道，其中154乙線正在拓寬，46棵必須移植到虎尾，鄉長林慧如不忍陪伴古坑人一甲子的老樹外移，全部收留種在古坑河濱公園，期待老樹存活繼續生芒果。

古坑鄉第二任鄉長黃朝文是林慧如的外公，他1945年擔任古坑鄉長15年期間在現今的台3線、縣道158甲、158乙、154乙種植芒果樹作為公共造產，亦即收成芒果納入公庫。

154乙線是古坑市區通往斗六市的主要道路，雲林縣府正在拓寬橋梁及馬路，沿途46棵老芒果樹要移植到虎尾高鐵特定區的樹木銀行。

鄉民很關切老樹去處，鄉長林慧如也捨不得陪伴古坑人超過半世紀的老芒果樹離開，與縣府商議全部就地移植在河濱公園，養護由縣府負責，公所盡全力協助。

林慧如說，10幾年前她首次擔任古坑鄉長時，曾有麻豆鎮的芒果樹因道路拓寬詢問是否能移來古坑，後來不了了之，全部被砍掉。

她說，外公黃朝文遍植芒果樹，後續幾任鄉長也補植，芒果樹蔭形成的綠色隧道很多，時過境遷已變成古坑的特色景觀，民眾對它們感情也濃，她每次經過都有前人種樹後人納涼的深刻感受。

林慧如表示，拓寬工程在她上任前已經決策，也有完工期限，她不便貿然建議變更工程，只希望這群老芒果樹移植後能順利存活，讓鄉民有機會再去撿芒果。