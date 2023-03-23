目前園內的花旗木花開約3成，預估4月清明連假期間會是滿開的盛況。（尖山埤渡假村提供／張毓翎台南傳真）

台糖柳營尖山埤渡假村近200株花旗木，預計4月清明節連假盛開，今年園方趁勢舉辦攝影比賽，自25日至4月23日到園區拍攝美照，並依活動辦法上傳IG，即有機會獲得尖山埤渡假村住宿券或1000元消費抵用券。

台糖柳營尖山埤渡假村表示，花旗木的別稱是桃紅陣雨樹，盛開時整串樹枝會開滿粉色花朵，璀璨如粉鑽串飾隨風搖曳，美不勝收。目前園內的花旗木花開約3成，預估4月清明連假期間會是滿開的盛況，花期可一路延續至4月底。

今年配合花季舉辦攝影比賽，推薦想參加的民眾可以到露營區前近拍花旗木，如果想拍半身人像照，則推薦至會館游泳池畔的花旗木樹群拍攝；另外，木屋區和鳥居前廣場也都可以拍出景色多元、豐富的畫面。

為鼓勵遊客盡情擺拍，花季活動期間民眾只要穿桃紅色服裝或帶寵物入園，門票即可享半價75元優惠；若穿和服、日式浴衣或coser角色扮演，即可免費入園。清明連假期間（4月1至5日）12歲以下兒童可免費入園，另可以50元加購DIY活動，手作蝴蝶形狀的頭飾或利用植物種子製成可愛的貓頭鷹裝飾品。