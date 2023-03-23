要進入六福村肉食動物區須經過許多道電動門，先通過緩衝區，才會進到展場。（邱立雅攝）

六福村在野生動物區域設置許多電網，連地面都鋪設。（邱立雅攝）

桃園市驚傳有狒狒脫逃逛大街，23日下午經專家初步鑑定，在逃狒狒疑似為豚尾狒狒，六福村表示，園區僅有阿拉伯狒狒及東非狒狒，並未飼養豚尾狒狒，且狒狒展區設置超高圍牆、電網、監視器以及戒護車巡邏等層層關卡，脫逃機率「非常非常非常低」。

實地走訪六福村野生動物園區，要前往狒狒展區需經過多道電動門，以及進入展出前還有防止動物脫逃的緩衝區，每道電動門底下均鋪設電網，圍籬上同樣也拉滿電網設施，高處也設有多個監視器設備。

六福村動物管理部副理林純如指出，針對狒狒及肉食展場防護機制，東非狒狒展場圍牆高度含電網大約4.6公尺，除了電網，監視器可幫助工作人員檢視動物不尋常狀態，例如打架或爭吵行為，人力戒護車也隨時在展場戒護，每隔幾分鐘會進入展場巡視，同時也會出動空拍機，清點展場內動物數量。

若有動物試圖脫逃，林純如表示，動物脫逃會先逃入緩衝區，經過無線電即時通報，工作團隊會在3分鐘內趕抵現場。在層層關卡之下，狒狒要逃離機率非常非常低，這些科技與人力團隊的安全防護，不只為了保護動物，也是保護人類與動物雙方的安全狀態。

林純如解釋，東非狒狒是日行性群居動物，居有家庭觀念且區分階級制度，雖然展場內是所有狒狒在群聚再一起，實際上有嚴密家庭制度，互相關照、依賴彼此，通常圈養動物已習慣原有環境，若到陌生環境即便是緩衝區都會不安。

此次桃園出現的在逃狒狒經專家鑑定疑似是豚尾狒狒，六福村表示，園區並未飼養豚尾狒狒，但希望能透過團隊協力，幫忙這隻逃落在外的不明個體早日安置，因為對狒狒而言，在外應該是相當不安與害怕，對當地居民也是困擾。