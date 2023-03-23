【愛傳媒兒童與閱讀專欄】

遷徙與原鄉認同

從蒐尋父親「陳桑」的身影開始，作者文字帶出對於故鄉嘉義的鄉愁，而後嘗試建構台灣多族群混血的歷史系譜（源頭在於西拉雅族的母性孕育與涵容）。

看似獨立的短篇小說敘事，實則串聯成一系列「以父為名」的追尋：尋覓親生父親與家國名之的「父系」系譜，深入思索自我位置與認同，並期待原始母性的涵容。

文中將自我與父親、家國的想像縫合，一篇篇生活故事如同鏡像般散射出「我」、「父親」、「家國」形象的「疊」與「影」，既清晰又模糊。其中核心直指：我是誰、從哪裡來、要到哪裡去？

對於台灣人的自我追尋與身分認同，不僅存在於不同國界間族群的離散，島內因升學、就業的頻繁移動，城鄉、北南風土差異，使得小說中的「我」可能既指涉作者，也可能指涉著曾經出現認同歷程的「你」、「你們」以及「我們」。期待涵容，也就意味階級、族群身分間的界線依然存在，以及作者嘗試提出去除界線的方法。

此外，每篇短篇小說，從個別角色角度書寫，故事中每一個人物個性與生活經驗的組合，或許都可以視為主角的不同面向，撐起主角的不同內裡，使得人物更為立體。

這些人物傳達的生活事件，可能是身在台灣的你、我曾經擁有的樣貌，或者台灣社會上曾經看到的故事。因此我們覺得故事好看，也容易投射其中。

青少年的追憶

回來說說輕鬆的故事。

作者初從嘉義到台北就讀木柵學校的社會系，小小的台灣島，北南差異卻因此呈現了不同的經濟樣貌與文化。作者擁有嘉義的強烈人情味與鄉愁，卻也自在於台北知名風雅書局隱匿身分的孤獨與冷漠。

作者在嘉義與台北反差間，何者為家？為最適的生活所在？顯然在一段時間的沉澱與書寫後，已能在兩地中靈活運用有利於自己的認同。

木柵學校，作者曾擔任當時約二萬名學生的學生會總幹事（即學生會會長），少了台北人的強烈性格，作者溫和謙厚，白裡透紅的文青臉上總充滿善意的微笑。其實，遠在1990年野百合學生運動前，作者與一群同學已經是該校的學生運動領袖之一，隨後台灣各大學學生會因應學生自主運動風潮而逐漸改變體制組織，學校師長也支持學生參與各項學校事務與學生言論自由，此時作者和同學在學校先驅的觀念和行動開始為多數學生接受，成為保守學校中令人驚訝的小小星火燎原般的傳奇。

其他關於作者的出身、木柵大學畢業後的發展，到如何完成博士學位，之後對國家與土地的關懷，透過不同篇章的故事，處處可見作者身影。

然而，也如同筆者前述，台灣自各原住民族始，經歷荷蘭統治、漢人移民、日治、國民政府來台、新移民、島內遷徙等移民，以及台灣女性婚後的移居習俗，普遍上存在著對於家鄉與移居地的搖擺式認同，或者用一生的時間來尋找自己。因此，這是男性的生命故事，同時也是女性的故事。

雖然離開木柵學校多年，從作者的短篇小說合輯及詩集，仍然見到如大學時期的理想性格與熱情，只是皮膚黑了，也多了些歲月焠煉的滄桑。然而，只要對於「社會」的關懷理想仍在，筆者認為，作者的創作就不會中斷。期待能再度透過作者的眼睛，回眸自己、看向台灣。

書籍：陳竹奇，《以父為名》，致良出版社，112年。

圖片攝影：陳竹奇

作者為台東大學兒童文學所博士

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