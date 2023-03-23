好心幫忙竟然惹禍上身！一名男網友抱怨，數個月前在路上遇到大嬸騎車自摔，他伸出援手後竟遭大嬸纏上，還對他提出各種要求，事後還發現這名大嬸是曾跟他買菜的「超級奧客」，這段奇妙的經歷曝光後，讓不少網友歪樓笑說：「在一起」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，今年1月初在路上遇到一名大嬸騎車自摔，當時有其他騎士協助扶車，還把大媽攙扶到路邊，原PO見狀趕緊上前關心並打電話叫救護車，大媽也要求他幫忙挪動機車，以免影響交通。

未料，昨（22日）大媽來找原PO，指責他挪動機車導致交通鑑定出問題，還說因為車禍全身病痛，自己逼不得已要提早退休，又扯到馬路太多坑洞才會不慎摔車，因此想提出國賠，要原PO開庭時出席當證人，原PO無奈：「整整魯我十幾分鐘才離開」。

原PO越想越覺得不對勁，這名大媽有種說不出來的熟悉感，才驚覺原來是一年前曾向他購買有機高麗菜的超級奧客，當時不僅聲稱菜裡有菜蟲，害孫女不敢吃高麗菜，還要求退貨、退款，「強迫我要給他20元電話費加精神賠償」，而大媽臨走前還預告，改天會再來捧場買菜，讓原PO氣得在心裡狂罵髒話。

貼文一出，網友紛紛回應，「你不知道不能移動嗎，這次當經驗」、「難怪現今社會的人越來越冷漠」、「幫忙打電話就好，車子不要幫他移動，小心被亂咬」。不過也有人歪樓笑說，「絕對是真愛無誤」、「一切都是緣份啊」、「在一起～在一起～」、「太有緣份了，要珍惜」。