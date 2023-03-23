十銓去年第四季轉盈，單季每股盈餘0.88元，彌補去年前三季虧損，使年度同步推升轉盈。去年營業收入67.23億元，年減12.13%，營業毛利6.25億元，年增38.55%，營業損失0.50億元，損失減緩，稅後淨利46.9萬元，基本每股盈餘0.01元，年度轉盈成功。

十銓董事會決議股利分派及資本公積發放現金，111年度每股盈餘分配之現金股利0.01元、資本公積發放之現金0.99元，共擬配息1元，公司超額配息，以周四收盤價67.7元計算，現金殖利率1.47%。公司並將在6月29日召開股東會。

因十銓有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。十銓2月營業收入5.58億元，年增19.95%，稅前淨損0.16億元，年減202.49%，歸屬母公司業主淨損0.15億元，年減224.92%，每股虧損0.22元，年減278.46%。相較同年元月每股盈餘0.26元，年增735.90%之表現，2月轉虧，主因為匯率干擾、庫存問題。

面對仍處於低谷徘徊的半導體景氣，十銓上半年營運仍將謹慎應對價格下行所帶來的挑戰。雖看好未來AI及HPC有助刺激DRAM及NAND Flash需求成長，然原廠持續對庫存進行調節，上半年價格跌勢恐將持續；隨著雲端、伺服器及資料中心客戶庫存去化告一段落，2023年第三季需求可望逐步恢復。對於5G、AIoT應用商機，十銓將憑借多年投入的準備，積極掌握反轉來臨時的成長契機。

客戶庫存去化告一段落，今年第三季需求可望逐步恢復，挾營運轉機、ChatGPT題材，加上去年轉盈、超額配息利多，十銓周二股價衝上69.8元之19個月新高價，周四股價走穩收紅，十銓2023年以來已上漲122.33%。

十銓旗下電競品牌T-FORCE推出追求極速需求的首款VULCAN SO-DIMM DDR5記憶體，可以滿足電競筆電族群搭載全新世代DDR5記憶體使用需求。VULCAN SO-DIMM DDR5記憶體安裝即能激發強大效能，同時是容量升級的最佳選擇，其搭載超薄石墨烯散熱片強化散熱功能，在遊戲戰況關鍵時刻能讓筆電保持運作穩定。

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR5記憶體支援On-die ECC除錯機制，提供錯誤修正與偵測功能；DDR5 記憶體1.1V的工作電壓比起1.2V工作電壓的DDR4大幅降低功耗，在體驗DDR5記憶體低功耗且高效率快感的同時更是提升電競筆電續航力。並且採用嚴選高品質IC顆粒，提供電競玩家兼具穩定性與相容性的強大後盾。全球首波預計將自四月中起開始販售。