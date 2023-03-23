中央銀行今日召開理監事會，最新物價年增率與經濟成長率預估出爐，禽流感疫情，推升國內食物類價格，且電價大幅調升，上修本年CPI年增率預測值為2.09％，略低於主計總處的2.16％，經濟表現方面，預期本年上半年受出口與投資疲弱影響，經濟成長低緩，下修本年經濟成長率預測值為2.21％，略高於主計總處的2.12％。

央行表示，年初以來，隨國內防疫措施及邊境管制放寬，民生經濟活動漸回常軌，消費者信心回穩，零售業及餐飲業營業額持續成長。惟受全球終端需求不振，廠商持續調整庫存，台灣出口連續數月負成長，民間投資亦趨保守。勞動市場方面，整體失業率下降，惟製造業減班休息人數增加。

央行指出，預期本年上半年受出口與投資疲弱影響，經濟成長低緩；下半年，雖投資動能仍緩，惟隨全球產業供應鏈庫存去化，出口動能將漸回升，加以民間消費穩健成長，且政府推動疫後經濟韌性及全民共享經濟成果措施，有助支撐內需，下半年經濟成長可望回溫。本行下修本年經濟成長率預測值為2.21％，低於上年之2.45％。

物價方面，本年1至2月消費者物價指數(CPI)平均年增率為2.74％，主因外食等食物類與娛樂服務價格上漲，以及房租調高；不含蔬果及能源之核心CPI年增率則為2.77％，持續上年下半年以來之緩降趨勢。

央行認為，展望本年，全球供應鏈瓶頸紓解，加以國際機構預期原油等原物料價格將低於上年，國內通膨可望逐步降溫。惟疫後生活正常化，娛樂服務價格攀高，加以近來全球爆發禽流感疫情，推升國內食物類價格，且電價大幅調升，本行上修本年CPI及核心CPI年增率預測值同為2.09％，分別低於上年之2.95％、2.61％。國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，將可能影響本年國內通膨發展。