總統蔡英文將提名4位新任大法官，傳出蔡英文將提名駐日代表謝長廷，引發議論。對此，國民黨台北市議員李彥秀今（23）日就表示，「吃相難看」已經不足以形容謝長廷與民進黨，李更直呼：「心中只有權力，只有位置，也難怪民進黨的司法改革成績單，直接被人民死當！」

李彥秀今日在臉書上PO出一篇「謝長廷擔任大法官？別讓台灣司法改革成為世界級笑話！」的文章表示，「謝長廷看衰賴清德2024選情？擔任駐日代表七年的謝長廷，又有驚世之舉，由謝長廷創辦的『新文化基金會』將推薦自己出任司法院大法官！」

李彥秀更說，推薦「自己」擔任大法官，反映出三件事情，首先是謝長廷找不到「乾淨白手套」推薦自己；再來是，謝長廷真的很「哈」大法官職位；最後謝長廷看衰賴清德選情，趕快找一個「任期保障」位置，起碼再幹八年。

李彥秀更直呼，「吃相難看」已經不足以形容謝長廷與民進黨，心中只有權力，只有位置，也難怪民進黨的司法改革成績單，直接被人民死當！最後李彥秀也奉勸謝長廷懸崖勒馬，「否則真的會讓台灣的司法改革，成為世界級的笑話！」