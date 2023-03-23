基隆市政府教育處表示，為了提供孩子更多元及在地的學習機會，自今年3月起陸續開辦幼兒多元學習體驗活動。今年度融入基隆在地特色，特別與國立海洋科技博物館合作，增設「幼兒海洋好朋友」課程，23日於海科館新開設的潮境智能海洋館內辦理，由私立森美幼兒園20位小朋友免費前往體驗，與魚同樂學習，寓教於樂。

小朋友聆聽導覽人員介紹海洋生物。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處指出，「幼兒海洋好朋友」本年度共計辦理17場次，總計共510名小朋友參加，由館內人員協助帶領幼兒親身體驗海洋環境，小朋友透過水族缸認識海洋相關知識及生態物種，體會海洋之美。而館內設有各項互動設施，其中多媒體互動式的「潮水彩繪」，由小朋友們發揮創意將可愛的海洋生物上色後，透過一旁的機器掃描，只要短短幾秒就能立刻投射在全彩多媒體牆上，看著自己專屬的海洋生物栩栩如生的樣子，可大大的提升幼兒對海洋教育的興趣。

小朋友聆聽導覽人員介紹海洋生物。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處處長劉美蘭表示，海洋科技博物館是基隆知名地標之一，去年新開幕的潮境智能海洋館更是深受基隆人喜愛，透過館內人員專業導覽，讓幼生們認識海洋相關知識，同時可以促進博物館與學校教育結合，此次合作讓海洋教育能夠向下扎根，並讓孩子了解如何運用豐富的教育資源學習。