迎接三月媽祖遶境潮，人氣伴手禮品牌「春上布丁蛋糕」首次跨界與鎮瀾宮聯名，推出期間限定款包裝，可愛的Q版媽祖提袋與蛋糕盒中，裝載著精心選用「蜜蜂工坊」100%真蜂蜜打造的香醇蜂蜜蛋糕，內、外都展現十足誠意。

購買聯名款蛋糕、加入六角美食通APP會員，還能加購獨家款金兔招財過爐錢母，讓媽祖隨身庇佑、心願成真，聯名限定蛋糕於3月27日起限量開賣，有吃有保庇。

春上布丁蛋糕素以經典懷舊、風味絕佳、讓人擁有單純簡單的幸福感著稱，是消費者選購伴手禮的常勝名單，其中「香醇蜂蜜蛋糕」於去年期間限定推出時，便廣受好評，引起不少饕客「敲碗」盼再販售。此次聯名，春上布丁蛋糕傾聽大家心聲宣布「香醇蜂蜜蛋糕」強勢回歸。綿密的布丁蛋糕中，融入嚴選知名蜂蜜品牌「蜜蜂工坊」100％真蜂蜜，調和出完美比例的獨家配方，讓每一口都是香軟甜蜜滋味；蛋糕體中更增添高規特製蜂蜜丁，再添豐富口感，如同大甲鎮瀾宮媽祖保庇，真心誠意、真材實料看得見。

春上布丁蛋糕此次聯名特別打造限定款包裝，將Q版媽祖跟品牌意象趣味結合，融入蛋糕盒與提袋設計中，大甲媽祖手捧春上蛋糕，象徵著購買者的滿滿心意，不論連假出外送禮、自用與親友共享，皆體面大方又喜氣，而蛋糕盒還可資源再利用製成票券收納盒，享受美食也能愛地球。此外，只要購買聯名款蛋糕，並加入六角美食通APP會員，即可以$168元加價換購獨家款金兔招財過爐錢母乙個，將好運隨身帶著走，每個會員帳號限加購乙個，數量有限，售完為止，今年就以春上布丁蛋糕與鎮瀾宮聯名新作，為春天拉開美好序幕。