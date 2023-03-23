北市士林區士東路23日上午發生當街砸車，45歲魏姓駕駛載著41歲王姓女友到士林地檢署報到，在路口迴轉時，遭遇王女的潘姓前男友攔車，並以甩棍攻擊，短短10秒將王女推上車離開。警方查出，王女因販賣二級毒品等罪假釋出獄，因保護管束，今日到士林地檢署執行科報到，引發前、現任男友當街暴力，魏男、王女、潘男已到案說明，警方將依妨害自由罪偵辦。

王姓女子共牽涉8起案件，包括持有、施用、轉讓、賣賣二級毒品，2015年遭判決9年多，2021年5月假釋出獄，23日上午由魏姓現任男友開車，載她到地檢署找觀護人報到。

潘姓男子乘坐灰色轎車將王姓女子推上車。（翻攝畫面）

潘姓前男友與友人乘坐一輛灰色轎車到場，見魏男的黑色休旅車，立即下車持甩棍打破駕駛座車窗玻璃，王女想要勸阻，不料遭潘男推開，魏男嚇得加速駛離，警方事後根據車牌聯繫到魏，現已到派出所說明，並稱不願追究。

警方觀看監視器，發現王女被推上潘男的接應轎車，並根據地檢署執行科的報到資料，查出王女的身分，原來是多項毒品前科剛假釋出獄，因保護管束要到地檢署執行科報到，不料還沒進門又惹出事端，警方已聯繫王女，現已到派出所說明。

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