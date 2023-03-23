央行宣布本次升息半碼，累計這波升息已達3碼，專家推估，1000萬房貸族若分30年攤還，累計30年利息支出增加132.3萬元。

在美國聯準會（Fed）公布利率決策再升息1碼後，國內央行也於今日下午召開第一季理監事會議，各界緊盯央行是否再次跟進升息，最後結果出爐，央行決議升息半碼（0.125個百分點）。

永慶房屋表示，由於我國通膨仍居高不下，消費者物價指數雖有趨緩跡象，但已連續七個月超越2％通膨警戒線，加上後續電價調漲，將再加深通膨壓力，因此，央行決議再升息半碼以抑制通膨，不過這樣的結果也符合市場預期。

根據永慶房屋計算，去年國內央行季季升息，全年升息2.5碼後，2023年開春第一季央行理監事會於今日決議再度升息半碼，累計這波升息循環已升息3碼，相當於利率向上調升0.75個百分點。假設貸款1000萬元、還款年限20年，去年初利率1.375％、本息攤還，每月還款金額約47682元，升息3碼後，利率為2.125％，每月還款金額變成51182元，每月增加的利息是3500元，一整年的利息支出增加42000元，20年下來要多繳840000元。

若是貸款30年期，則房貸從每月33915元，增加到37590元，每月利息支出多了3675元，30年下來要多繳1323000元，利息總支出增加超過130萬。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，面對大環境不振，央行此回仍決定升息半碼，意味著CPI連續19個月超過2％已成一大壓力，打通膨更甚於穩定經濟，而在此次升息後，多數房貸族利率跨越2％大關，市場在交易冷清之下，對買氣可說是雪上加霜，市場也很難期待。