「菲國軍火大亨」陳建寧 已押送嘉義發監執行 16:372023/03/23 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方陳建寧（左二）解送嘉義地檢署歸案後發監執行。（資料照片/張毓翎攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義地檢署今天已將陳建寧發監執行。（廖素慧攝） 持用假身分證、護照潛逃海外遭通緝的「菲國軍火大亨」陳建寧，因擄人勒贖案判刑9年確定，今天下午已由台南市警方押送至嘉義地檢署發監執行，嘉檢表示，檢察官訊問約半小時後，於下午3時20分諭知押送嘉義監獄服刑，陳嫌還有違反護照條例的案件要調查。 「軍火大亨」陳建寧手腳上銬抵台南 先進拘留室明早問訊 「菲國軍火大亨」陳建寧逃22年遣返回台 嘉檢：盡速發監執行 直擊上機畫面！「軍火大亨」陳建寧逃菲國22年 押上華航返台 #身分證 #護照 #通緝犯 #菲國軍火大亨 #陳建寧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 計畫走私軍火來台！台南角頭陳建寧「雙手高舉趴地」遭逮 今午押回台 11:002023/03/22 社會 「菲國軍火大亨」陳建寧落網 自曝：過去年少不懂事才擄人勒贖 13:242023/03/23 社會 美2司令示警 安全夥伴轉向中國採購軍火 04:102023/03/18 焦點新聞 獨》黑道軍火庫不只有國軍65-K2步槍 疑見「迫砲彈」也在列 17:552023/03/22 政治 台菲合作破軍火庫！查獲90把長短槍 台南角頭潛逃22年這回栽了 07:212023/03/22 社會 壽山動物園、義大世界「雙園護照」限量開賣 親子嗨玩1整年 15:052023/03/15 寶島 軍火大亨陳建寧出身嘉義 台菲人脈廣 02:532023/03/23 社會 拉法葉案犯罪所得孳息怎麼算？ 汪傳浦家屬願協商 17:362023/03/17 社會 台南角頭陳建寧逃菲國成「軍火大亨」逃亡22年下午遣返回台 10:162023/03/22 社會 「軍火大亨」陳建寧遣返傳小弟劫囚 菲國派兩車警力全程押解畫面曝 17:202023/03/22 社會 申請護照人潮爆量 領務局13日起新增12櫃台36名人員 16:082023/03/09 生活 小確幸沒了！ 3月20日後確診民眾恐領不到傷病給付 15:532023/03/09 生活 國軍槍彈外流？T65K2為模型槍 數千發制式彈藥比對序號 12:142023/03/23 社會 經費加碼加快 歐盟軍火聯合採購箭在弦上 09:132023/03/16 國際 提升申辦護照的效率 網路預約申辦護照名額再多500個 12:292023/03/16 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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