嘉義地檢署今天已將陳建寧發監執行。（廖素慧攝）

持用假身分證、護照潛逃海外遭通緝的「菲國軍火大亨」陳建寧，因擄人勒贖案判刑9年確定，今天下午已由台南市警方押送至嘉義地檢署發監執行，嘉檢表示，檢察官訊問約半小時後，於下午3時20分諭知押送嘉義監獄服刑，陳嫌還有違反護照條例的案件要調查。