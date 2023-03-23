王品集團今日董事會決議，每股發放現金股利3.86元，並首度配發股票股利1元，每股共配發股利4.86元，創近5年高點。法人表示，現金與股票股利齊發，這是最好的盈餘分配模式，發放現金可以照顧存股族，同時透過配發股票股利，保留現金供未來擴大投資，這是王品集團自2012年上市以來，首次以盈餘轉增資的形式發放股票股利，代表經營團隊樂觀看待未來獲利展望。

王品集團今(23)日召開董事會，會中通過2022年度財務報告，全年合併營收183.2億元，連兩年創歷史新高，年增6.54％。歸屬母公司稅後淨利3.9億元，每股盈餘(EPS)5.15元，同創5年新高。台灣事業群全年營收137.4億元，改寫歷史紀錄，較2021年大增29.8億元，年增27.69％。大陸事業群受清零、封控管制拖累，全年營收45.8億元，年減28.81％。

自2022年7月起，王品集團業績不斷創高， Q3繳出EPS 3.77元的亮麗成績，Q4營運維持高檔，台灣事業群受惠於10月國慶連假到聖誕節、跨年聚餐熱絡行情，業績一路旺到年底，帶動Q4兩岸合併營收達50.1億元，歸屬母公司稅後淨利2.1億元，年增164.98％，EPS 2.74元，創10年同期新高。

王品集團日前依規定公告1月自結獲利，合併營收達21.7億元創歷史單月新高，受惠最長春節連假、台灣事業火熱與大陸解封動能，稅後淨利2.17億元，年增160.65 ％，EPS 2.92元，單月賺贏2022年Q4一整季。2月在情人節、228連假帶動下，自結合併營收18.2億元，創同期歷史新高，年增11.86％。

隨著疫情趨緩，大陸積極提振內需消費，大陸事業群百家門店可望受惠，台灣3月也展開多項優惠活動，包含鍋物品牌推6000元加菜金、中餐品牌推龍蝦宴等，加上新開幕的鐵板燒品牌「就饗」，後市動能有撐。