六福村的東非狒狒過得很開心的樣子一直吃。（邱立雅攝）

桃園出現在逃狒狒，據聞目前已抵達新屋地區，造成在地民眾恐慌，六福村澄清並非自家脫逃狒狒，根據專家鑑定，脫逃狒狒疑似是豚尾狒狒，但六福村並未飼養該品種。此外，若民眾看到狒狒時，請不要靠近，避免上狒狒看到身上食物，保持輕動作慢慢離開，再行通報相關單位。

遭指在逃狒狒為六福村脫逃，六福村23日當即澄清並非園區所有，且園方動物園所有展場皆設有不同方式的防逃措施，如圍牆、河道、電網與欄杆等硬體設施。狒 狒展場則設有高圍牆，高度超過4米。並設有地面電網和高層電網，作為阻嚇狒狒溢出之舉動。園區團隊每天進行電網檢測與動物數量清點，平時園區每年也有例行的動物逃脫演練。

針對園方接獲民眾通報有狒狒逃出請求誘捕一事，園區在18日經接獲通報有狒狒蹤跡情形請求支援，並詢問是否為園區狒狒，園區初步盤查後無狒狒脫逃跡象，為保險起見也展開2次確認中，基於園區為新竹縣野生動物救傷中心立場及有誘捕動物經驗，並同時間出動至現場設置誘捕，至23日中午前為止並尚未捕獲情形。

對於狒狒的習性，六福村指出，狒狒基本上不會主動攻擊人，看到人時會主動閃躲。因此民眾看到狒狒時，請不要靠近、也不要激怒狒狒，若自己身上有食物，也不要讓狒狒看到食物，保持輕動作慢慢離開，並向相關單位通報，以確保自身安全。