達成淨零排放不只要減碳，也得靠發展綠電。台北市環保局耗費半年在南港山水綠生態公園打造「創能、儲能示範場域」，園內路燈、展示中心所有用電主要靠太陽光電系統供應，最高平均每天產生43度電。環保局長吳盛忠強調減碳要從生活開始，未來將以補助方式推廣該系統至社區或住宅。

南港山水綠生態公園前身是山豬窟垃圾衛生掩埋場，經植生綠化方式轉變成生態公園，現已是有大片綠地及兒童遊樂設施的親子休閒好去處。環保局去年斥資419萬餘元，在公園打造創能、儲能示範場域，昨起開放民眾參觀。

場內設新興能源展示中心、太陽能板、氫能燃料電池、儲能設備、能源管理及風力發電系統，整區用電主要由太陽能供電，次要為風力發電，冬天平均每日產生15至22度電，夏日平均每日43度。

吳盛忠說明，台北市溫室氣體排放7成5來自住商，其中以電力系統導致溫室氣體排放為大宗，然台北市平均年用電量約159.86億度，若想達成2050淨零碳排目標，必須將綠能推廣到社區、住家，建立該示範場域希望讓民眾先了解創能與儲能的概念，未來再透過補助方式鼓勵社區及住家設置太陽能光電系統。

太陽能光電系統原理是太陽能板接受太陽光產生電，再輸送至儲能系統，提供電力給示範場域使用，沒用完的電力便會存在儲能系統裡，如此晚間沒太陽，一樣有電可用。廢棄物處理場場長周立安補充，儲能系統最高可儲存22度電，可供應長達3天的日常用電。

若白日天氣不佳或無太陽，儲能系統也沒有電，此時將啟動氫能燃料電池，為示範場域供電。周立安說明，燃料電池所需氫氣燃料與氧氣結合，便能產生電、熱與水，平均一天可發120度電，足夠小家庭用5天。

環保局鼓勵民眾攜家帶眷或與朋友一起前往南港山水綠生態公園遊憩，若參觀示範場域，還能實際了解創能、儲能實際作法，培養生活減碳的環保意識，為淨零排放。