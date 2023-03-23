教育部體育署自105年起補助國民小學設置親水體驗池，推動親水體驗之游泳與水域安全教學，提供學生學習游泳與自救機會，以提升水域安全知能，降低學生溺水事件發生。除收納式親水體驗池持續推動設置外，108年再推出池體為不鏽鋼材質的組合式親水體驗池，期能減少學校維護管理負擔，提升游泳教學資源與環境品質，目前第1座組合式親水體驗池設置於新北市雙溪國小，期望未來有更多鄰近無游泳池資源的學校加入設置親水體驗池的行列，共同提升學生親水體驗機會。

105年推動至今，計有62座親水體驗池設於全臺15個縣市共56所學校，體育署補助設置之親水體驗池分為收納式親水體驗池及組合式親水體驗池2種類型，目前學校設置類型多以收納式親水體驗池為主，其池體材質為PVC，不須使用時可拆卸收納亦可移動設置地點，便於室內或室外空間設置；為優化收納式親水體驗池使用耗損及維護管理問題，體育署於108年委託臺北市立大學團隊研發新型組合式親水體驗池，以不鏽鋼材質池體強化結構與耐用性，在水質衛生、安全維護管理上更為便利，因其池體穩固節省拆裝及收納時間，使用安全性及使用年限也大為提升，可減少維護管理及時間成本，期能使親水體驗池實施效益最大化。

新北市雙溪國民小學位於雪山山脈下平林溪及牡丹溪的匯流處，生活與周遭水域環境息息相關，106年申請設置收納式親水體驗池並投入學生游泳與自救教學課程，因應組合式親水體驗池推出後，校方經評估整體使用及維護管理效益，110年申請汰換為組合式親水體驗池，並於111年正式啟用。

對於教學環境改善，雙溪國小簡鈺恩同學認為：「相較以往收納式親水體驗池，靠近池邊較軟會害怕跌倒，現在有組合式體驗池後，我和同學就能安心的學習，比較不怕水了，更喜歡上水中自救課程。」；葉永菁校長表示：「體育署不斷思考教學現場的需求，讓雙溪國小有機會申請體驗池實踐課程。」，相比之下組合式體驗池在教學及維護管理上也能減輕教師的負擔，對此盧雅惠主任對此讚譽有佳：「組合式親水體驗池不用拆卸、清洗方便，學生親水也較安全，同時解決安全及維護管理上的困擾，使整體教學更為順暢」。

體育署表示，未來將持續推動國民小學親水體驗池的設置，並提升體驗池的品質和安全性，希望在縣市及學校共同努力下，能有更多無泳池學校申請購置親水體驗池，一同投入建置完善、安全及親水之教學環境，為學生提供更好的學習環境和資源，並減少學生溺水事故的發生。